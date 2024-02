Afrički topli zrak sa saharskim pijeskom obojat će nebo u žuto, idući tjedan promjena vremena

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg Bojana Lipovšćaka.

Polje visokog tlaka Azorske anticiklone prostire se u prizemlju od sjeverne Afrike nad Sredozemno more i zapadnu Europu. Mlazna struja na sjevernom rubu anticiklone nad Atlantikom razdvaja je od duboke ciklone na polarnoj fronti sa središtem nad Sjevernim morem koja je djelovala na vrijeme u Velikoj Britanij i premješta se preko Skandinavije nad Baltik.

Nad naše krajeve u višim slojevima atmosfere nastavlja se pritjecanje toplog zraka afričkog porijekla koji nosi i veće količine saharskog pijeska koji će obojati nebo u žućkastu boju. Manja količina nestabilnog zraka premješta se sjeverno od Alpa i djelovat će u subotu navečer i u noći na nedjelju u našim sjevernim i istočnim krajevima unutrašnjosti na povećanje naoblake.

Danas će vrijeme biti sunčano i natprosječno toplo. Na Jadranu će puhati slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 10 do 14, na Jadranu od 12 do 15°C.

Za vikend moguće oborine

Sutra, u subotu, pretežno sunčano, na Jadranu vedro. Poslijepodne i navečer više naoblake u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti. Slaba kiša moguća je u noći sa subote na nedjelju te u nedjelju prijepodne u sjevernim krajevima unutrašnjosti.

Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -1 do 4, na Jadranu oko 7. Najviše dnevne na kopnu do 15, a na Jadranu oko 14.

Početak tjedna promjena vremena

Početak tjedna promjena vremena uz manji pad temperature i slabu buru na sjevernom na Jadranu. Temparatura će i dalje biti iznad prosjeka za godišnje doba. Naoblačit će se pod utjecajem fronte koja će prolaziti sjevernije od naših krajeva. Mjestimice u sjeverozapadnim krajevima u unutrašnjosti te Lici i Gorskom kotaru past će malo kiše.

Od sredine tjedna zapuhat će jugo i jugozapadnjak koji će donijeti povećanu naoblaku, kišu i razmjerno toplo vrijeme. Veće količine oborine prognoziramo na Jadranu i uz Jadran, temperature zraka iznad prosjeka za doba godine u unutrašnjosti od 5 do 12, a na Jadranu od 10 do 15°C.

