Ahmetović: “Odlično i dobro je onima koji imaju HDZ-ovu iskaznicu”

Saborska zastupnica SDP-a, Mirela Ahmetović, gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak gdje je komentirala aktualna politička zbivanja.

Ahmetović kaže da se bliži izborno vrijeme pa se dižu sindikati. “No nezadovoljstvo ne skrivaju ni građani koji su egzistirali pod lažima i manipulacijama Plenkovića kako je odlično, kako su cijene prihvatljive, kako ih vlada štiti od rasta cijena, kako plaće rastu itd. Sada se dižu oni najhrabriji i oni koji imaju čime ucijeniti Plenkovića, kao što su suci koji su važni u funkcioniranju pravne države”, rekla je.

“Važno je da građani kažu dosta je laži i manipulacija i da kažu da stvarnost nije dobra jer se s plaćama ne može živjeti. Odlično i dobro je onima koji imaju HDZ-ovu iskaznicu i koji su bliski njima, i onima koji uz kriminalnu radnju dobivaju neku korist, a loše je građanima i umirovljenicima”, dodala je.

Guverner HNB-a Boris Vujčić je rekao da je ove godine inflacija pobijeđena. “On je inflaciju pobijedio onog trenutka kada je sjeo na guvernersko mjesto, on se protiv inflacije nije morao boriti. Iako mu je zadaća bila da se bori protiv nje, on to nije radio”, navela je.

Upozorila je kako Plenković manipulira kada govori o statistici. “Kada govori o inflaciji govori u jednom mjesecu, a kada govori o rastu plaća uzima cijelu godinu. Ono što je najvažnije građanima jest da su oni svjesni koliko je inflacija pobijeđena kada uđu u trgovinu. Oni najugroženiji najveći dio dohotka troši na hranu. Inflacija je za neku hranu i veća od prosjeka. Inflacije nije pobijeđena, njen je rast usporio u prosincu, ali je i dalje visoka i ne prati ju rast plaća”, rekla je Ahmetović.

