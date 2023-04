“Ako će 500 ljudi ići kući zbog modernizacije Petrokemije, Turci imaju problem”

Podijeli :

N1

Željko Klaus, član nadzornog odbora Petrokemije, gostovao je u N1 Newsroomu.

Sklopljen je novi međudioničarski ugovor. Klaus objašnjava koliki je to korak naprijed za Petrokemiju: “To je apsolutno važan korak. Da se to nije dogodilo, nastavili bismo imati ovu situaciju gdje imamo vlasnike koji ne žele raditi i državu koja ne radi ništa konkretno da bi oni počeli raditi – a ima 40 i nešto posto – i gdje imamo potencijalnog novog vlasnika koji želi postati vlasnik, ali ne uspijeva. Još mjesec ili dva takve situacije, vjerujte mi, Petrokemije više bilo ne bi”.

Klaus je dugo bio predstavnik radnika u nadzornom odboru i sudjelovao je u procesu dokapitalizacije kada su ulazili INA i PPD. “Tada sam podržao taj proces jer smo imali dvije ponude – ili stečaj, ili novi vlasnici. Ono što je važno, nikada u životu nitko ovaj međudioničarski ugovor nije pokazao. Ja odgovorno tvrdim da ga članovi nadzornog odbora nisu vidjeli. Međudioničarski ugovor između INA-e, PPD-a i RH nikada nije bio predmet rasprave niti ga je nadzorni odbor imao prilike vidjeti. Po meni to nije normalno”, kaže Klaus.

Klaus o prodaji udjela Petrokemije: To može biti dobra priča Plenković: Dat ćemo suglasnost za prodaju većinskog udjela u Petrokemiji

“Gospođa Martina Dalić je odradila cijeli posao na procesu dokapitalizacije. Predsjednik uprave je bio Đuro Popijač, a sadašnji predsjednik Uprave je već tada bio član uprave Davor Žmegač – Iskreno, ja ne vjerujem ni da su oni vidjeli taj međudioničarski ugovor”, dodaje.

Ministar Filipović kaže da je izborio bolju poziciju za državu. Klaus komentira: “Uvijek imamo problem iste vrste – sad sam ja, nemojte me pitati što je bilo prije. Premijer je bio isti. Pitam se zašto je ugovor bio tada napravljen tako loš. Kad su INA i PPD ušli 2018. godine, ja sam bio kod vas u studiju, budimo iskreni firma je radila normalno od 2019. do 2021. Stanje je bilo normalno”.

Filipović kaže da su sindikati spavali pet godina. Klaus odgovara: “Super, baš mi je drago da je to rekao. Ima sreće što ima posla s ozbiljnim i odgovornim sindikatom, a ne populističkim. Petrokemija je ostvarivala dobit, sindikat je sjedio za stolom i pregovarao o većim plaćama, božićnicama itd. Nismo imali potrebu raspravljati o ovim stvarima. U vrijeme najžešće korone, Petrokemija je radila punim kapacitetom i kolektivni ugovor se poštovao. Što trebamo, hodati po ulici i vikati”, pita se Klaus.

Dolazi do promjene vlasnika, ali turski Yildirim potvrđuje zadovoljstvo današnjom odlukom Vlade. Ipak, kaže da će proizvodnja krenuti nakon što se odradi modernizacija. Sindikati su pak tražili hitno pokretanje proizvodnje. Klaus pojašnjava: “U studenom smo razgovarali s vlasnicima Yildirima otvoreno o svemu. Tada smo dobili ta obećanja. Ovih se dana Yildirim oglasio priopćenjem gdje je ponovno sve to potvrdio. Nakon jučerašnjih zaključaka skupština sindikata i udruga, nama slijedi period u kojem ćemo sjesti s vlasnikom koji će s punim pravom donositi odluke u Petrokemiji. Pitajte nas to nakon što prvi put sa njima sjednemo.

Najavljuje da će organizirati skup radnika na koji će, prema njemu, doći oko 1000 ljudi. “Na njemu će novi vlasnici imati priliku stati pred tisuću ljudi i reći što to planiraju. Ako modernizacija traje šest mjeseci, špekuliram, ako su ljudi unutra, imaju plaće, poštuje se kolektivni ugovor, nije problem. Ako modernizacija znači da će 500 ljudi ići kući i čekati modernizaciju, onda će Turci imati problem”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.