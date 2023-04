Podijeli :

N1

Ministar gospodarstva i održivog razvoja, Davor Filipović, je nakon sjednice Vlade izvijestio kako je postignut dogovor oko Petrokemije.

Rekao je da je dogovor postignut na način da se omogući potpisivanje dodatka ugovoru o dekapitalizaciji i investiranju i to tako da Hrvatske nema dospjelih i neispunjenih obveza prema novim investitorima.

“Za sve obveze koje se odnose na porez, zaštitu okoliša i emisijske jedinice neće se moći tražiti odšteta nakon 2018., a ako bude nekakvih pravnih reperkusija to će se odnositi samo do zastare, a ne kao što je do sada bilo neograničeno i do neograničenog iznosa”, rekao je.

“Morat će se investirati da bi se dobile sve dozvole te su stvoreni preduvjeti za modernizaciju i pokretanje proizvodnje , kao i zadržavanje svih radnika”, dodao je.

Sindikalist o Petrokemiji: Radnici danas mogu nazdraviti Božinović: Policiji je zadaća da štiti zakon, ljudi rade dan i noć

Rekao je kako se niz dobrih stvari dogodilo u Hrvatskoj, podsjećajući na veliku američku investiciju u Osijeku, na vladin paket mjera od 1,7 milijardi eura, odluku o Petrokemiji i odluku o dokapitalizaciji HEP-a.

“Brojne interesne grupacije ne prezaju od načina kako doći do ciljeva, ali svatko tko se bavi politikom mora na to naviknuti”, rekao je i ponosno pokazao na zastavu koju nosi na odijelu jer je “tu leži njegova lojalnost i ne postoji pritisak koji će ga zaustaviti u obrani hrvatskih interesa i građana od predatora koji misle da je Hrvatska njihov bankomat”.

Dodao je da je posljednjih tjedana bio na meti medija.

Što se tiče Petrokemije, kaže da su oni stvorili pretpostavke i da radnici ne trebaju brinuti, a sada je sve na investitoru.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Jesu li liječnici iz Vinogradske pogriješili? Beroš šuti, a DORH slabo napreduje HZZO objavio: Evo tko se sve mora javiti da ne bi izgubio zdravstveno osiguranje Europska zemlja prestaje izdavati tiskane novine, evo kad stiže velika promjena