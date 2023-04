Filipovićev savjetnik: Tko želi obeštećenje, neka pokaže ugovore o kupnji

Podijeli :

Jurica Lovrinčević, posebni savjetnik ministra gospodarstva bio je gost N1 Studija uživo.

“Nažalost, posao koji radimo ima takvu dimenziju da imamo svakodnevne pritiske, demokracija dozvoljava lobiranje i pokušaj utjecaja na državu. Kad s druge strane imate velike korporacije i hrpe odvjetnika, onda smo mi u situaciji kad moramo paziti što radimo da zaštitimo interes RH. Ne bih komentirao nikoga ponaosob da je predator. Iščitavajući medijske naslove možete vidjeti tko su ti koji su nezadovoljni načinom na koji mi radimo”, rekao je savjetnik ministra gospodarstva Jurica Lovrinčević.

On navodi kako je Vlada rekla da neće dopustiti porast cijene plina.

Filipović: Ništa me neće zaustaviti u obrani hrvatskih građana od predatora PPD: Nećemo biti izravno oštećeni Metodologijom kakva god ona bila

“HERA određuje kolika će biti cijena plina za građanstvo u javnoj opskrbi, a Vlada je rekla da će svojim postupcima omogućiti istu cijenu plina kao do sada.

Kad su u pitanju trgovački lanci, imamo tri trgovačka lanca koja su nam pomogla da ostvarujemo plan da pokušamo utjecati na neispravan rast cijena hrane. To je bio naš zadatak i shodno tom zadatku smo napravili aplikativno rješenje, aplikaciju za kretanje cijena i tri trgovačka su nas podržala – Tommy, Konzum i KTC”, rekao je pa je dodao: “Čisto sumnjam da netko prisluškuje ministra, to su insinuacije u jednom tjedniku. To su laži i insinuacije na štetu nas koji radimo u ministarstvu. Mi ne sumnjamo u prisluškivanje, ali ako netko prisluškuje to je pitanje za druge institucije. Vrlo smo jasno komunicirali da neće biti poskupljenja plina za građane i to je jasno. Prije dva dana je primijenjena metodologija HERA-e, sad trebamo pričekati proces da nova metodologija stupi na snagu”.

Lovrinčević kaže da kad je riječ o odnosu opskrbljivača i trgovaca, da postoji 11 opskrbljivača u javnoj ospkrbi.

“Deset ih ima ugovore vezane za metodologiju i jedan koji je vezan za fiksnu cijenu koja nema metodologiju, a taj jedan je Gradska plinara Zagreb. Ne možemo znati što će HERA učiniti jer je neovisan regulator. Naša ideja je da se napravi obeštećenje onih koji su kupili plin skuplje, ali na način da se utvrdi ona početna cijena. Mislimo razraditi slovenski model, ali čekamo HERA-inu metodologiju. To i je poanta slovenskog modela – utvrđivanje tko je kupio plin, po kojoj cijeni i po kojoj cijeni će se na kraju prodavati. Ne vidim zašto bi PPD imao otpor prema tome. Osim PPD-a, imate i druge trgovce koji su bili protiv primjene metodologije jer čim je cijena veća, veća je i mogućnost zarade.

