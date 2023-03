“Ako nastave rasti kamatne stope, banke neće htjeti kreditirati građane”

Podijeli :

Financijski analitičar Hrvoje Serdarušić komentirao je u N1 Studiju posljednje podatke o inflaciji, potrošnji, kamatnim stopama...

Govoreći o tome da je inflacija usporila, Serdarušić objašnjava: “Kad kažemo da inflacija usporava, to ne znači da cijene ne rastu. Čim postoji inflacija postoji i rast cijena. Ova o kojoj se izvješava u medijima je ukupna inflacija, a postoji i temeljna, to je ona kod koje se iz ukupne izuzima efekt hrane i energije. Onda vidite koliko se inflacija prelila. Kad pogledate na europskoj i hrvatskoj razini, onda vidite da to stoji. Nema razloga za euforiju, nipošto. Političari su dugo negirali problem i sad je pogrešna euforija da će to brzo proći. Sad se gleda kako će se to slabiti, to se ne može napraviti u dva mjeseca, trajat će i dvije godine.”

Hrvatska je, prema Eurostatu, među zadnjih pet država u EU-u. Serdarušić kaže da smo i dalje među zemljama koje imaju dvoznamenkastu inflaciju: “Nema razloga za euforiju oko toga. ECB sad povećava kamatne stope, poskupljuje novac, što znači da ubija potrošnju. Čim ubijate potrošnju, smanjujete potražnju i cijene padaju. Svi koji se bave ekonomijom žele inflaciju spustiti na neku razumnu razinu, a to neće biti tako lako ostvariti.”

Dodaje i da zadnji izvještaj HNB-a pokazuje da je prošlo vrijeme jeftinog novca. On objašnjava da nema više fiksnih kamata za koroporativni sektor i da će “banke biti manje spremne kreditirati građane ako nastave rasti kamatne stope”.

