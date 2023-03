Podijeli :

Provjereno/Dnevnik.hr

Nepokretna i sama, u hladnoj kući živi 87-godišnja žena koja je svoj stan dosmrtnim ugovorom prepisala ljudima koje je smatrala prijateljima.

Kada je zašla u ozbiljne godine, Nataša Papeš shvatila je da joj je pomoć sve potrebnija. Ljudi za koje je mislila da su joj prijatelji ponudili su joj da sklope ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Do prijenosa imovine dolazi nakon potpisivanja takvog ugovora, što znači da primatelj uzdržavanja ostaje bez svoje imovine odmah, donosi Provjereno.

“U početku se brinula za mene što se tiče kuhanja, ja sam išla k njima na ručak. Prvu godinu bilo je tako”, rekla je Nataša, kojoj su oni uskoro pokazali svoje drugo lice: “Rekao je da mogu biti sretna što sam žensko jer bi mi inače polomio kosti.”

Domovi za starije u 2023. skuplji barem 20 posto Što će biti sa 530 siromašnih koji su već odustali od socijalne pomoći?

Zbog nebrige je odlučila raskinuti potpisani ugovor, ali to sve do danas, sedam godina poslije, nije uspjela napraviti. Novi vlasnici odmah su se upisali u zemljišne knjige, no račune nisu prebacili na sebe, pa ih Nataša i dalje plaća.

“Sve režije, komunalno, sve naknade – sve je na moje ime. I ja sve to plaćam otpočetka. Sve do sada”, rekla je Nataša.

Nitko od pružatelja usluga nije želio pred kamere, poručuju tek da su sudski procesi u tijeku.

Ugovori o dosmrtnom i doživotnom uzdržavanju postali su popularan način za stjecanje nekretnina. Skrb o starijim osobama u zamjenu za nekretninu nudi se i na društvenim mrežama. No ono što je dogovoreno i potpisano često se ne poštuje. Nekretninu je teško vratiti, a briga o starijima i nemoćnima ostaje tek slovo na papiru.

