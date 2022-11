Analitičar: Američki midterm izbori postali show. To više nema veze s politikama

Podijeli:







Izvor: N1

Vanjskopolitički analitičar Branimir Vidmarović gostovao je u Novom danu i komentirao kampanju za američke midterm izbore.

“Kampanja je prošla nekako potpuno izolirano od ostatka svijeta. Nije to bilo onako kako smo znali pratiti, zato što je sve u sjeni rata u Ukrajini. Ako je netko dublje pratio kampanju, mogao je vidjeti da se radilo o čisto američkim unutarnjim problemima, inflacija, cijena života, cijene namirnica, cijena smještaja odnosno stanovanja, problemi sa zdravstvom i obrazovnim sustavom, nošenje oružja, pobačaj i sve ostalo socijalno što brine standardnog Amerikanca, a vanjskopolitičke teme su tek na desetom, jedanaestom mjestu”, rekao je.

Iako smo pod dojmom da je rat u Ukrajini ono čime se u SAD-u bave, na ovim se izborima radi o pravim socijalnim problemima, dodao je.

Vanjskopolitički analitičar slaže se s tvrdnjama da je ovo referendum za aktualnog američkog predsjednika Joea Bidena.

“Uvijek su midterm izbori svojevrsni referendum za predsjednika i stranku koja ima većinu, a Amerikanci, kad dođe do problema u unutarnjoj politici, obično idu tući po stranci na vlasti. U ovim trenucima, kad je strahovita polarizacija od Donalda Trumpa do Bidena, ovo jest referendum za Bidena. Ukoliko doista republikanci preuzmu vlast u Donjem domu i ako dobiju većinu u Senatu, onda će to za Bidena do kraja njegova mandata značiti velike prepreke. Sve ono što on predlaže, sve inicijative, pogotovo što se tiče unutarnjih problema, ekonomije, inflacije, onda će doći do toga da će republikanci kočiti sve njegove politike i prijedloge”, rekao je Vidmarović.

Ne misli da će, što se tiče vanjske politike, doći do velikih promjena u SAD-u jer, kako kaže, kad je riječ o situaciji u Ukrajini i politike SAD-a prema ostatku svijeta, postoji dvostranački konsenzus.

Midterm izbori su i veliki test političke budućnosti Donalda Trumpa, a Vidmarović kaže da su svi analitičari najavljivali da njegovim odlaskom s predsjedničke funkcije nije kraj ni njega ni trampizma.

“On je ostao u parapolitičkoj sjeni i djelovao je. Pitanje je koliko je on interesantan mainstream republikancima. Problem je što republikanci nisu pronašli nekog tko bi mogao zamijeniti Trumpa i teško je naći kandidata koji bi mu mogao parirati. Možete naći kandidata koji će imati pametnije i bolje ideje, ali možete li ga suprotstaviti Trumpu? Ne možete. Čini se da republikanci žive na slavi Trumpa i na njegovoj pojavi, iako su se neki, poput Mikea Pencea, od njega malo distancirali. Nije izvjesno hoće li Trump ući u utrku sa svim asevima u rukavu ili će se republikanci potruditi da naprave nešto novo”, rekao je Vidmarović.

Podsjetio je i da je Trump preživio sve impeachmente te da ga zasad ništa pravno ne sprečava da se kandidira. “To je ono što su demokrati htjeli napraviti s impeachmentima, da Trump pravno izgubi mogućnost kandidature, ali toga zasad nema”, rekao je Vidmarović.

Rezultat midterm izbora teško je predvidjeti jer je SAD još u ranoj fazi glasanja. “40 milijuna glasača je izašlo. Sutra je dan odluke, još će se brojati glasovi. Vidimo da je ovo postao show. Imamo dva kampa s figurama koje su osebujne, s ljudima koji imaju osebujne izjave. To više nema veze s politikama, nego s pojavom i osobnošću. Naravno, taj show odražava i ta dva svjetonazora, kompletnu polarizaciju. Nije samo problem standardnih podjela, nego imamo i covid i postcovid fenomene i to utječe na sve”, rekao je Vidmarović, dodavši da se ljudi još uvijek dijele na vaksere i antivaksere.

“Biden predlaže nešto što nikad nije bilo omiljeno kod republikanaca, a to je oporezivanje tzv. ekstraprofita energetskih kompanija. Biden bi ih htio obuzdati i na njihov račun namiriti dodatne poreze. Koliko je to privlačno? Bome, nije kod republikanaca. Iako, istini za volju, Trump je bio prvi koji je snažno uveo u američku politiku element državnog intervencionizma. On je vladao kroz dekrete, često je govorio kako kompanije trebaju funkcionirati, stiskao je dosta farmaceustku industriju. Jedino pitanje s porezima velikim kompanijama je nešto što će mučiti i jedne i druge. Definitivno ono što demokratima ne ide na ruku su ljudska prava, demokracija, opet se provlači ta ideja da je demokracija kakti slomljena u Americi, zato što je Amerika nekoć napravila izbor Trumpa. Ako pobijede republikanci, istraživat će se veze s Rusijom, botovima, Twitterom, Facebookom, a ako pobijede demokrati, Trump ima spremnu klnjižicu u kojoj će pisati da su izbori pokradeni”, rekao je Vidmarović.