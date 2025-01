Analitičar: DP-ov kandidat za ministra poljoprivrede je sličan Dabri

Podijeli :

Politički analitičar Ivan Rimac i politolog Jakov Žižić U mreži Prvog komentirali su izbor Davida Vlajčića za novog ministra poljoprivrede nakon ostavke Josipa Dabre.

Vlajčić će, podsjetimo, danas biti predstavljen saborskom Odboru za poljoprivredu, a već je dobio jednoglasnu potporu koalicijskih partnera.

“Ovaj kandidat dosta je sličan prethodnom, osim što nema nikakvih snimaka koje bi ga diskreditirale”, rekao je politički analitičar Ivan Rimac.

Kazao je i da je sadašnjem kandidatu obrazovni put pomalo suspektan, kao i kod prethodnika. Njegovo je obrazovanje, kaže, daleko od ministarstva koje će voditi.

“To ostavlja problem za predstavljanje ministra, ali s obzirom na to kako Andrej Plenković bira ministre, mislim da je jednostavno to uobičajena praksa koju sada imamo, što se ministara tiče. Hoće li se on pokazati dobar ili loš, tu ne mogu u ovom trenutku ništa reći, jer kako ja vidim, vlada uglavnom ne radi, pa se onda on i može utopiti u takvu situaciju kao i ovaj prethodni”, kazao je Rimac za HR.

Komentirao je i očekivanja Domovinskog pokreta, kada se još nije znalo da će kandidat biti Vlajčić, da zapravo žele jednoga ministra koji bi bio barem jednako tako dobar kao Josip Dabro.

“Ne znam što znači jednako dobar s obzirom na to da Dabro, osim ove svađe sada na kraju svog mandata, tj. nakon što je odstupio, nije imao vidljivih rezultata. Jedini vidljivi rezultat je prosvjed poljoprivrednika oko dodjele državnog zemljišta. Sve ostalo je ostalo isto, što je i vidljivo u cijenama prehrambenih proizvoda oko kojih se sada organizira bojkot maloprodaje. To pokazuje da imamo veliki problem u kontroli cijena prehrambenih i ostalih potrepština za kućanstva”, dodao je Rimac među ostalim.

Politolog Jakov Žižić rekao je kako bi na predstavljanju na saborskom Odboru moglo biti klasičnih verbalnih prepucavanja, a koja će biti najviše usmjerena sa strane oporbenih zastupnika na premijera Plenkovića, a nešto manje na Vlajčića.

Potom se osvrnuo na izbor Vlajčića kao novoga ministra i dodao da je Vlajčić stranački vojnik najprije HDZ-a, a sada DP-a.

Nije baš, kaže, da se političari u Hrvatskoj otimaju za ministarsku funkciju.

Još nije niti postao ministar, a u vezi s Davidom Vlajčićem već se povezuju neke nepravilnosti, poput one da je primao dječji doplatak unatoč visokim primanjima njega i supruge. On je novac vratio i poručio da je bio uvjeren da ima pravo na taj doplatak.

Rimac navodi da je riječ o spoticanju i da je to za dužnosnika koji ide na ovakvu funkciju sigurno u nekom smislu diskvalificirajuće.

“Šuma naših propisa može dovesti čovjeka do propusta koje možda i nije svjestan i on se za sada još uvijek može opravdati na ovakav način, iako od ministara i od dužnosnika ne očekujete takve propuste. Što će biti i hoće li se naći još nešto, to je sad veliko pitanje”, rekao je Rimac.

Referirao se na izjavu politologa Žižića da sve funkcije u državi zauzimaju vojnici, stranke ili partije i da kazao da to vodi u propast.

“Ako nemate kompetentne osobe koje vode pojedine resore, onda nemate nikakvu politiku koju bi vlada trebala voditi u pojedinim resorima. Ako čovjek ne zna ništa o području u kojem je ministar, onda naravno ne radi ništa i ne mijenja ništa i nema nikakve planove. I to je nešto što je vidljivo u Hrvatskoj u posljednje vrijeme, već dugi niz godina i to će sigurno doći na naplatu”, rekao je Rimac.

