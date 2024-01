Analitičar upozorava na novi problem: “Hrvatsku bi mogla zahvatiti lavina štrajkova!”

Podijeli :

Boris Scitar/PIXSELL/ilustracija

Ivan Rimac, profesor s Pravnog fakulteta u Zagrebu, u Newsroomu je s našom Ankom Bilić Keserović komentirao aktualne političke događaje u Hrvatskoj.

Suci su donijeli odluku o provođenju mjera upozorenja, odnosno o bijelom štrajku, no Rimac upozorava da bi se Hrvatska mogla suočiti s nizom štrakova.

“Imamo najave nekoliko štrajkova ili obustava rada. Sad smo pred valom nezadovoljstva jer se otkrivaju modeli rješavanja i usuglašavanja plaća u svim državnim i javnim sektorima i suočavamo se s time da je dosadašnja praksa bila parcjijalno dogovoranje ili parcijalno popuštanje pa tko je imao više snage unutar štrajka, taj je bolje prošao”, kazao je Rimac pa nastavio:

I državnoodvjetnički dužnosnici odbili prijedlog ministarstva

“Vlada je imala ideju da odgađanjem rješenja iza izbora sve drži u miru, obećavajući puno, a ne nudeći konačna rješenja. Kad je izašlo privremeno rješenje i nakon izjave to nije konačno rješenje, sad smo pred lavinom štrajkova jer mnogi otkrivaju da unutar tog rješenja prolaze loše. Ta lavina štrajkova bi mogla zahvatiti Hrvatsku bez jasnog načina da se to riješi i to bi moglo imati učinka na ishod izbora ili barem na pozicije pojedinih stranaka.”

Rimac navodi da nitko sad ne može nijednoj sindikalnoj skupini ponuditi da se bolje pozicionira na izborima, ali dodaje da ova situacija Vladi sigurno može štetiti. “Vlada pokušava odgoditi štrajkove. Nisam siguran da imaju toliko novaca da svi budu zadovoljni.”

Analitičar također ističe da je kupovna moć građana jako pala te da je stoga sindikalna reakcija normalna i očekivana te da žele da se plaće, barem u ovom sektoru koji država kontrolira, primakne stvarnim uvjetima.

“Ovo je kukavičje jaje”

Rimac se osvrnuo i na izmjene Kaznenog zakona i tzv. lex AP. “Mislim da je rješenje pogrešno jer ne pogađa bit koju HDZ želi istaknuti, a to je presumpciju nevinosti jer udara na temelje informiranja građana o tome kako rade javni dužnosnici. Ako želimo imati presumpciju nevinosti u procesu dok nije donesena presuda, iako kod nas presude dolaze godinama kasnije, onda to treba rješavati drugačije, da se nametne medijska kultura gdje se ne izvještava o nekom tko je optužen ili tko je pod istragom kao već dokazano krivim.

To imate u Britaniji, novinari ne ulaze u sudnicu, imate skice iz sudnice i nitko ne može izvještavati u vrijeme sudskog procesa protiv okrivljenog dok se ne donsene presuda. Međutim tajiti informacije je udar na informiranje građana, pogotovo na medije koji imaju ključnu ulogu u demokratskom društvu.”

Benčić o izmjeni Kaznenog zakona: “Čini me tužnom i ljutom, ali i odlučnijom da te ljude zauvijek maknemo…”

Oporba je prozvala u četvrtak vladajuće da žene koriste kao živi zid iza kojeg podvaljuju ograničavanje novinarskih sloboda, zbog istodobnog glasanja o uvođenju kaznenih djela teškog ubojstva žena, odnosno femicida, i neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje. Rimac tu situaciju naziva “kukavičjim jajetom”.

“Ovo je kukavičje jaje koje bi trebalo služiti u predizbornoj kampanji. Ako netko glasa protiv lex AP-a, onda će praktički biti optužen da je protiv rješenja za zaštitu žena, a ako glasa za, onda će ih se prozivati da su to izglasali. Ovo je kukavičje jaje koje je podvaljeno oporbi”, rekao je Rimac, navodeći da se moglo glasati odvojeno.

Na pitanje je li oporba spremna za izbore, Rimac odgovora da je oporba bila pasivna i trpila je uvrede premijera. “No, sad su se u zadnje vrijeme probudili. Samim time što je premijer nervozan i što ne znamo kad će biti izbori, pokazuje da su se oni (oporba) donekle konsolidirali.”

“HDZ, odnosno Andrej Plenković čeka optimalni trenutak za izbore, ako se mediji primire ili afere splasnu, spremni su ući u puni trk i raspisati izbore”, dodao je Rimac.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO / Žestoki verbalni obračuni zbog lex AP-a, Orešković usporedila Plenkovića s Hitlerom Za ovim aparatima zavladala sveopća pomama: Brojni domovi bore se s istom opasnom pojavom