Benčić o izmjeni Kaznenog zakona: “Čini me tužnom i ljutom, ali i odlučnijom da te ljude zauvijek maknemo…”

Oporba je prozvala u četvrtak vladajuće da žene koriste kao živi zid iza kojeg podvaljuju ograničavanje novinarskih sloboda, zbog istodobnog glasanja o uvođenju kaznenih djela teškog ubojstva žena, odnosno femicida, i neovlaštenog otkrivanja sadržaja izvidne ili dokazne radnje. O ovim izmjenama zakona, s Igorom Bobićem je u N1 Studiju uživo razgovarala saborska zastupnica iz redova stranke Možemo, Sandra Benčić.

U žestokoj raspravi u Saboru na ovu temu, zastupnica Dalija Orešković, iz Stranke s imenom i prezimenom, usporedila je premijera Andreja Plenkovića s Adolfom Hitlerom.

Orešković nije imala namjeru usporediti premijera s Hitlerom

“Kolegica je koristila tu figuru kako bi zapravo pokazala o kolikim razmjerima autoritarnih tendencija Andreja Plenkovića se radi. Nije ga imala namjeru usporediti s nacističkim režimmom, već reći da se radi o nekome tko sve više pokažuje obilježja autoritarnog vođe. Kolegica nekad zna koristiti malo grublje riječi kako bi napravila političku provokaciju i razdrmala sustav”, objasnila je Benčić.

“Tri godine upozoravaš da se korak po korak događa potpuno zarobljavanje institucija, da nam se događa orbanizacija društva i onda se dogodi ovakva situacija, kao danas s prijedlogom izmjene Kaznenog zakona. Naravno da to izaziva puno jače reakcije nas koji ukazujemo već godinama na te situacije”, dodala je.

Kako je Andrej Plenković “ucijenio” žene?

Benčić smatra jako važnim poslati poruke o tome na koji način je Andrej Plenković “ucijenio” žene u Hrvatskoj, kao i čitavo civilno društvo, kada je uz jaču zaštitu žena od nasilja, pogurao i svoju osobnu zaštitu od korupcijskih skandala HDZ-a: “Može jača zaštita za žene, ako i ja dobijem zaštitu od korupcijskih skandala koje imam na tjednoj bazi.”

Postavlja se pitanje što je manje loša odluka za oporbu? Glasati za paket, s tim da otvoreno izraze da ne podržavaju dio koji se tiče tzv. lexa AP, ili ne glasati uopće.

“Za taktike ćemo se dogovoriti s ostatkom progresivne opozicije, ali moram za sebe reći da sam tužna i užasno ljuta jer kao netko tko 20 godina na tome radi i dio je čitavog pokreta oko toga, sad sam u poziciji da moram razmišljati hoću li dići ruku za to ili ne, jer me premijer ucijenio da samim time dižem i ruku za zaštitu njega od korupcijskih skandala”, naglasila je, dodajući: “To mi je porazno i zbilja me čini tužnom, ali onda još i odlučnijom u tome da te ljude maknemo zauvijek s političke scene.”

“On je 28.12. istu stvar napravio prema žrtvama ratnih zločina i civilnim žrtvama rata. Na Vladi je donio odluku kojom se napokon oslobađa obaveza plaćanja parničnih troškova civilnim žrtvama koje su izgubile nekoga ili im je uništena imovina, a koje su tužile Republiku Hrvatsku za naknadu te štete. Naravno, izgubili su te postupke jer je i zakon o tome, koji bi im nadoknadio štetu u međuvremenu bio ukinut. Oslobodio ih je napokon parničnih troškova, ali istovremeno je oslobodio od obaveze plaćanja naknade štete sve pravomoćno osuđene ratne zločince. U istoj odluci”, istaknula je saborska zastupnica.

