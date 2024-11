Analitičar za N1: Plenković se hvali da rastu plaća i mirovine, ali ništa ne raste kao njegov ego

Podijeli :

Bivši političar, sveučilišni nastavnik i analitičar Jaroslav Pecnik gostovao je u Pregledu dana kod Domagoja Novokmeta gdje je komentirao aferu Beroš.

Pecnik se pita je li premijer Andrej Plenković više u stanju donijeti racionalnu odluku.

Plenković: Beroš se neće vratiti u Sabor, ima on ozbiljnijih pitanja kojima se treba baviti

“Uzimajući u obzir sve one afere koje su se nataložile u ovih devet godina, pitanje je je li u stanju donijeti racionalnu odluku kojom bi branio svoje poteze. A ti potezi, a to se vidi i po turudiću i Lex AP, da se naprosto radi o pokušaju da se kontrolira i umanji šteta i da se zaštiti njegov lik i djelo”, tvrdi Pecnik.

Kaže kako su objašnjenja koja daju Plenković i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić jako tanka.

“I zapravo jasno ukazuju da se iza brda nešto daleko ozbiljnije valja. Tako je bilo i u aferi Agrokor”, rekao je Pecnik.

Pecnik poručuje da je prostor javno-privatnog partnerstva uvijek aktualan tamo gdje je veliki novac. “Pa tako i u zdravstvu. Zašto nikada nije u kulturi? Jer nema toliko novaca.”

“HDZ kao taoc Plenkovića”

Takvo ponašanje ide još od Franje Tuđmana, smatra Pecnik.

Nakon Laure Kövesi o sukobu USKOK-a i EPPO-a oglasio se i Ustavni sud RH. Evo što kažu

“U vrijeme Tuđmana je počelo sve ovo što se zove javno privatno partnerstvo politike i mafije i ono traje sve do danas. Sjetimo se Tuđmana, 200 bogatih obitelji, privatizacije i pretvorbe. Sjetimo se Sanadera i lopovluka”, ispričao je.

Pecnik podsjeća kako je Plenković rekao Tomislavu Karamarku da HDZ ne može biti njegov talac.

“Na koncu, HDZ je sada talac Plenkovića koji ide istim tim stopama. I to svi vidimo u Hrvatskoj, ali to ne vidi Plenković. On sebi uopće ne postavlja pitanje vlastite odgovornosti. Pa nije Beroš sam sebe postavio za ministra”, poručuje.

“On se hvali da raste plaća, mirovine, zaposlenost, ali ništa ne raste tako kao njegov ego, arogancija, bahatost, paternalizam. Samo pogledajte kako se odnosi prema novinarima”, dodaje Pecnik.

Pecnik se osvrnuo i na Dragana Primorca, HDZ-ovog nezavisnog kandidata za predsjednika.

“Primorac je naprosto slika i prilika Plenkovićeva HDZ-a, naprosto niškoristi čovjek. Kad pogledate sve, stanovi, mama, braniteljski staž, odlazak u Ameriku, laganje o svemu tome… Milanović ga pušta nek se topi u vlastitoj bari i nek se spašava kako zna”, smatra Pecnik.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

U vrtiću svaki dan nestajala po jedna cipela: Postavili su kameru, a onda je uslijedio šok Nakon aktiviranja Lex AP-a zbog poruka iz slučaja Beroš-Petrač, tužitelji zauzeli zanimljiv stav