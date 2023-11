Analitičarka o taktici političara u regiji: “To privlači veliku pažnju javnosti i zato oni to zloupotrebljavaju”

Podijeli :

Politička analitičarka iz Sarajeva, Ivana Marić, gostovala je u N1 studiju kod Sandre Križanac gdje je komentirala odnose u regiji nakon protjerivanja diplomata iz Srbije i Hrvatske.

Marić kaže da ovo nije ništa na što nismo navikli. “Svaki izbori u regiji utječu i na susjedne zemlje. To privlači veliku pažnju javnosti i zato političari to zloupotrebljavaju. Zato ovo sada nije napravljeno tiho jer Vučiću sada ovo treba da skrene pozornost s Kosova i unutarnjih problema. Sada se on predstavlja kao netko tko je pronašao pijuna i spasio Srbiju”, rekla je.

“Političarima nije stalo ni do države ni do građana nego samo do moći. Da je Vučić razmišljao o građanima i putu u EU, jer Hrvatska će biti jedna od zemalja koja će odlučivati, ne bi pravio ovakve umjetne sukobe. Mogao je razgovarati na diplomatskoj razini, a ovo je samo pravljenje magle. To karakterizira BiH, Srbiju i djelomično i Hrvatsku”, dodala je.

“To koristi da se prekriju neke teme, poput toga da se na Kosovu neće održati izbori. Ako je Kosovo dio Srbije zašto onda tamo neće biti izbora”, zapitala se Marić.

Smatra da se političari u regiji ne okreću budućnosti nego isključivo prošlosti. “Vučić ima velike probleme u državi i ne može ih riješiti. Prosvjedi su to pokazali. On da ima dobre politike ne bi morao angažirati toliku on-line vojsku koja je se našla i u izvještaju Mete. Bilo je i curenje onih popisa ljudi koji su zaposleni u državnim službama, a koji su imali za zadatak da napadaju oporbu po internetu. Da imate dobre politike onda vam takve stvari ne bi trebale”, navela je.

Kaže da u tom držanju ljudi u strahu ljudi ne biraju one koji će voditi najbolje politike nego tzv. ratnike, a slično je i s Miloradom Dodikom u Republici Srpskoj u BiH.

Dodaje kako je potez Hrvatske očekivan i da je morala reagirati recipročno.

