Picula odgovara HDZ-u: Ti potkapacitirani političari moraju o veleizdaji raspraviti interno

Zastupnik SDP-a u Europskom parlamentu Tonino Picula u Strasbourgu je razgovarao s Domagojem Novokmetom o promjenama koje očekuju Europsku uniju.

Picula smatra da rezultat jučernašnjeg glasanja u Europskom parlamentu o inicijalnoj početnoj fazi promjeni ugovora funkcionirajnaj Europske unije zapravo govori koliko će to biti dugotrajan proces.

“Europska unija, ako hoće preživjeti ovo vrlo turbulentno treće desetljeće 21. stoljeća, morat će promjeniti način na koji funkcionira i kako reagira na različite krize. Neovisno je li riječ o krizama koje pritišću izvana ili koje se razvijaju unutar Europske unije.”

“Nemojmo zaboraviti, i u srazu sa svojim geopolitičkim rivalima, Rusija, Kina, ali i u traženju suradnje sa svojim strateškim partnerima kao SAD, sve više dolazi do izražaja činjenica da je Europska unija zajednica država, a ne zajednička država. Kako bi se unaprijedilo funkcioniranje Europske unije morat će se pronaći neki srednji put.”

Picula je komentirao ponašanje Mađarske u EU-u.

“Da je današnja Mađarska zapravo država koja nije članica EU-a, ali pokazuje aspiracije prema članstvu u EU-u, ona teško da bi se dobacila do statusa kandidata, a kamo li do članice EU-a. Upravo ta Mađarska, ali ne samo ona, ovoga trenutka čini sve da blokira neke vrlo važne politike EU-a, koje nisu samo politički identitet nego sprečava da EU bude daleko funkcionalniji u nekim krizama koje se njega neposredno tiču, poput rata u Ukrajini ili eskalacija rata na Bliskom istoku.”

Picula kaže da oni koji smatraju da bi reforma EU-a značila dubljenje šanse za zaštitu nacionalnih identiteta paničare bez razloga.

“Mislim da se stvara jedna vrsta panike bez razloga. Riječ je o procesu koji će biti modificiran cijelim nizom prijedloga koji će na kraju dovesti do nekog rezultata koji će i zaštiti pravo svih članica EU-a pa tako i onih najmanjih da budu u mogućnosti suodlučivati o vitalnim primjerima. Ono što bih volio videti da EU bude efikasniji u prevladavanju onih blokada koje su već sada njegova realnost.”

Iz HDZ-a su Piculi poručili da je glasanjem okrenuo leđa nacionalnim interesima. “S kojim to dijelom HDZ-a ja raspravljam? Oni nisu bili homogeni, kad je došlo do glasanja o zadržavanju prava veta, samo je jedan član HDZ-a glasao za taj princip, a troje ih se svrstalo među protivnike veta. Ako treba pokrenuti veleizdajnički proces, to je stvar njihove interne rasprave. Mislim da se radi o potkapacitiranoj skupini političara koji su zalutali u EP i koji nesposobnost kompenziraju rječitim priopćenjima. Glasaju protiv prava država da koriste veto. Neka to objasne”, kaže.

Situacija na Zapadnom Balkanu

Picula je komentirao i situaciju na Zapadnom Balkanu. Kaže da je izvješće Vijeća Europe dobro predstavilo situaciju. “Ako negdje govorimo o krhkosti demokracije, onda je to Zapadni Balkan”, kaže Picula dodajući da je kraj 2023. manje povoljan za ovo područje nego neka prethodna vremena. Hrvatska mora biti osobito oprezna jer graniči s državama koje doživljavaju zastoje na europskom putu, upozorava.

Što se tiče posljednjeg u nizu slučajeva sukoba hrvatske i srpske diplomacije, koji je kulminirao protjerivanjem diplomata, Picula kaže kako Vučić kontrolira medije u Srbiji, većinu njih, koji već neko vrijeme forsiraju osobnu ugroženost srpskog predsjednika. “Novi dio predizbornog folkolora je najava da će Beograd biti preplavljen stranim agenturama. On je opsjednut Hrvatskom, protjerivanje diplomata je najdalje što on može otići u zaoštravanju s Hrvatskom”, kaže.

