Plenković o petokraki na Prideu: Bizarno, pomalo i u suprotnosti s logikom

Andrej Plenković dao je izjavu u Osijeku. Dok obilazi Hrvatsku u kampanji za europske izbore, predsjednik Vlade poručuje kako politička stabilnost nije narušena istupima njegovih vladajućih partnera, čije izjave i dalje zvuče kao da su u opoziciji.

Stipo Mlinarić Ćipe izjavio da će DP zabraniti petokraku. “Nismo o tome razgovarali”, kaže Plenković. Dodaje i kako je jasno komentirao petokraku u na Prideu u Zagrebu te da to smatra nelogičnim. “Mi štitimo sve manjine, pa i seksualne, nemamo problema s paradama tog tipa. Baš da se vijori takva zastava, da ispod nje šeću zastupnici… To je bizarno, pomalo i u suprotnosti s logikom. U bivšoj državi ovakve parade ne bi bilo da se čekalo još sto godina. Sloboda da, korištenje simbola koji se identificiraju s velikosrpskom agresijom na Hrvatsku, to je nespojivo”, kaže.

Na pitanje koji je njegov osobni stav o zabrani petokrake, predsjednik Vlade kaže da se to treba ostaviti povjesničarima. “Kad se jedna manifestacija koja je krenula kao izraz solidarnosti pretvori u vrstu akvizima, koji je sada institucionaliziran, onda je to nešto drugo, to je politički skup”, kaže.

HDZ-ovac osudio korištenje jugoslavenske zastave na Povorci ponosa: “To je ta krajnja ljevica koja se pretvara da je centar”

DP-ovac Ivica Kukavica prozvao je ministricu kulture zbog Jasenovca i povijesnog revizionizma. “Ne znam, nisam ni Nininu izjavu vidio, još manje njegovu.- Znam da je Pejaković dao ostavku jer je očito u nekom provjeravanju činjenica na web stranici bilo nekih grešaka pa se on osjetio odgovrnim. Ako je bilo grešaka, svakako ih treba ispraviti”, kaže. Poručuje i kako je stav koji njegova vlada ima prema Jasenovcu kristalno jasan. “Jednako smo jasni da se mora odati počast žrtvama svih totalitarnih sustava. Ovih dana smo fokusirani na EU izbore pa ne stignemo pratiti te emisije”, kaže Plenković.

Nabrojao je i brojne infrastrukturne projekte i poručio kako se sve to ne bi uspjelo bez političke stabilnosti, koju je njegova vlada postigla. “To je ono čemu vlada služi, mi ne odgovaramo za svaku izjavu saborskog zastupnika, to su političke izjave. Svako odgovara za svoju izgovorenu riječ, mi jako pazimo što govorimo. Veliku smo podršku treći put dobili na našem radu i rezultatima, ne na populističkom diskursu”, kaže premijer. Izjave koje njegovi partneri daju ne brinu ga i ne misli da će zbog istupa DP-ovaca poljuljati stabilnost. “Kad završim europske izbore bavit ću se time. Dotad hoću predstaviti naš program i dobiti uvjerljivo još jedne izbore”, kaže.

Jako je zadovoljan odazivom građana za trezorske zapise. “Sjajan odaziv”, kaže Plenković dodajući da mu je to veća nagrada i priznanje od bilo koje ocjene bilo koje agencije za kreditni rejting. “Ovo je sjajan način na koji smo aktivirali štednju”, kaže.

Na pitanje o imovinskim karticama i Stjepi Bartulici, Plenković kaže: “Nemam pojma o čemu govorite. Njega pitajte, on je saborski zastupnik.” “Ako se dosad nisu naučili da moraju ispuniti karticu kad preuzmu dužnost, tu nikakva topla riječ ne može pomoći. Treba sve deklarirati, popisati i gotovo”, zaključuje.

