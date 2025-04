Uživajte u suncu jer s idućim tjednom dolazi nova promjena vremena

Podijeli :

Ilustracija / N1

Proljetno razdoblje pred nama donosi znatno toplije dane, uz zadržavanje u polju anticiklone koje će dominirati sve do kraja tjedna. Unatoč stabilnijim vremenskim uvjetima, u višim slojevima atmosfere zadržavat će se određena količina vlage, s obzirom da će se oslabljena frontalna zona premještati u blizini našeg područja. Takva situacija mogla bi donijeti ponešto oblaka, ponajviše u noćnim satima između petka i subote, ali bez značajnijih oborina.

U jutarnjim i prijepodnevnim satima očekuje se pretežno vedro i sunčano vrijeme diljem zemlje. Vjetar će u većini krajeva gotovo sasvim oslabjeti, dok će na području Dalmacije još ponegdje puhati slaba do umjerena bura i tramontana, osobito podno Biokova i na krajnjem jugu. Vedro noćno nebo omogućit će dodatno hlađenje pa će jutro u unutrašnjosti biti svježe, čak i nešto hladnije nego prethodnog dana, premda će temperature ostati u plusu. Slab mraz može se javiti lokalno u gorju, pri tlu. Duž obale temperatura će se kretati oko 10 °C.

U subotu oblačno, poslijepodne češća sunčana razdoblja

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj prevladavat će sunčano vrijeme. Uz slab do umjeren jugozapadni vjetar, temperature će znatno porasti i kretati se između 21 i 23 °C. Kasnije navečer doći će do povećanja naoblake te će vjetar okrenuti na sjeverozapadni smjer, ali će vrijeme ostati suho. Slavonija, Baranja i Srijem također će veći dio dana imati pretežno sunčano vrijeme. Naoblaka sa sjevera stići će tek kasno navečer, pri čemu može pasti i koja kap kiše, ali lokalno. Do tada će biti osjetno toplije, s temperaturama iznad 20 °C. Vjetar će prolazno jačati – jugozapadni i zapadni, a zatim i sjeverozapadni.

Na području Dalmacije očekuje se obilje sunca i vedrine. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, dok će južni dijelovi povremeno osjetiti i jače udare. Krajem dana vjetar će slabjeti. Temperature će se kretati između 18 i 20 °C, što će pridonijeti ugodnom vremenu. Slično će biti i na sjevernom Jadranu te u gorskim krajevima – sunčano i sve toplije, uz temperature oko 19 do 20 °C. U višim predjelima gorja može biti nešto svježije. Vjetar će uglavnom biti jugozapadni, slab do umjeren.

U unutrašnjosti se nastavlja razdoblje iznadprosječne topline, s jutarnjim temperaturama koje će postajati sve ugodnije.

DHMZ: U većini krajeva sunčano, u Dalmaciji oblačno s ponekim pljuskom

Tijekom vikenda bit će još dosta sunčanih razdoblja. Početak idućeg tjedna obilježit će nova epizoda južine, koja će donijeti znatno više oblaka. Povremene oborine zadržavat će se uglavnom u Gorskom kotaru i Lici, dok bi se u ostatku kopnenih krajeva tek u manjoj količini mogle pojaviti u utorak.

Na Jadranu će se zadržati pretežno sunčano vrijeme još tijekom subote. S jačanjem juga od nedjelje postupno će rasti i naoblaka, ponajprije na sjevernom dijelu obale i riječkom području, gdje su moguće i prve kišne kapi. U sljedećim danima očekuje se više kišnih valova duž cijele obale, pri čemu se u utorak lokalno mogu pojaviti i obilnije oborine praćene grmljavinom.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Promjenjivo i oblačno, mjestimice moguća kiša Sociolog o fenomenu Thompson: “Pola milijuna ljudi koji će doći na koncert nije pola milijuna ekstremista”