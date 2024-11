Plenković: Vi ste kvazi-kandidatkinja; Kekin: Primorac cijedi ovu državu od kada ga znamo!

Podijeli :

Patrik Macek/PIXSELL

Ivana Kekin iz Možemo u Saboru je premijeru postavila pitanje vezano uz predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, a predsjednik Vlade Andrej Plenković u odgovoru je prozvao i nju, ali i predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Presuda Visokog trgovačkog suda ustanovila je da je Dragan Primorac dogovorio radove i namještaj za ministarstvo. Mimo javne nabave. Rad izvođaču se nije platilo i došlo je do toga da ministarstvo mora platiti 3,6 milijuna eura. S obzirom da građani nisu odgovorni za luksuzni stil Pirmorca nepravedno je da svi sudjelujemo u plaćanju tog luksuza. Da li ćete i kada ćete tražiti povratak troškova od odgovornih, a vidimo da je to Dragan Primorac?”, upitala je Ivana Kekin iz Možemo, a prenosi tportal.

Jandroković zastupniku SDP-a: “Vaši prethodnici su ubijali političke protivnike!” Pavliček u Saboru kritizirao Plenkovića: “Više ličite na premijera Ukrajine, nego Hrvatske”. On mu odgovorio

“Zanimljivo da niste ovako vrisnuli kada je Milanović zatočio tri puta Kundida na Pantovčaku i nije mu dao da dođe u Sabor. To je važno da građani znaju i čiju utakmicu igrate. Vi ste kvazi-kandidatkinja. To su predmeti koji nemaju veze s našom Vladu, pitajte DORH i minitarstvo o tome predmetu. Vama preporučujem da se fokusirate na Zagreb, nesnosne gužve u prometu, u otpad koji se ne odvozi”, poručio joj je Plenković. Ponovno se obrušio na Milanovića zbog njegovih izjava o ustavnim sucima, čelniku SOA-e i zabrana Kundidu da dođe na saborski odbor. Sve je to nazvao ‘državnim udarom’.

“Jedno vam se mora priznati – boljeg kandidata od Primorca niste mogli imati. On je idealan fotomodel toga kako vi vidite raspolaganje zajedničkim resursima, a davno je Tuđman zacrtao smjer s onom o 200 obitelji”, odgovorila je Kekin.

“Primorac cijedi ovu državu od kada ga znamo, Primorac misli da ova država služi njemu, a ne on njoj. Primorac je vaše zrcalo, a ja u to zrcalo ne bi mogla pogledati od srama”, kazala je Kekin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Budite se svaku večer u 3 sata u noći? Evo što bi mogao biti razlog Nisu dovoljni samo voda i sol: Kuhani krumpir bit će puno ukusniji ako dodate i ovaj sastojak