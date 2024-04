Plenković objavio koga će predložiti za šefa Sabora: “Gubitnici neće doći do 76 ruku! Jamčim vam to!”

Podijeli :

N1

Održana je sjednica Predsjedništva HDZ-a nakon koje je Andrej Plenković dao izjavu.

Na početku je Andrej Plenković izrazio zadovoljstvo pobjedom HDZ-a koji je osvojio 61 mandat u utrci za Hrvatski sabor. “U kontekstu flagrantnog kršenja Ustava Zorana Milanovića, to je odličan uspjeh”, dodao je.

VIDEO / Plenković potvrdio: Nosit ću HDZ-ovu listu za Europski parlament

“Dogovorili smo da će HDZ, kad god bude sazvana nova sjednica konstituirajućeg Sabora, ponovno predložiti Gordana Jandrokovića za predsjednika Sabora.

Održali smo preliminarne razgovore s Domovinskim pokretom, vjerujem da ćemo postići dogovor. Obavili smo prošli tjedan razgovor s predstavnicima manjina, a i s drugima koji nisu SDP, Most i Možemo”, rekao je.

Dogovorena lista za europske izbore

Istaknuo je da su dogovorili kandidate za EP: “Donijeli smo odluku za listu za Europski parlament, sutra ćemo je predati.”

Otkrio je i tko se svi nalaze na listi, a to su redom: Andrej Plenković, Dubravka Šuica, Davor Ivo Stier, Karlo Ressler, Nikolina Brnjac, Željana Zovko, Sunčana Glavak, Tomislav Sokol, Marko Pavić, Ante Mihanović, Danijel Marušić i Marijana Petir.

Suradnja s Domovinskim pokretom

Upitan o suradnji s Domovinskim pokretom iz kojeg su često prije izbora upućivali teške riječi HDZ-u, rekao je: “Prije izbora je jedno, a poslije izbora drugo. Čini mi se da su naglo smanjili intenzitet svojih javnih komentara. Sad dolazimo u fazu stavranja parlamentarne većine. Ja sam poruku birača doživio kao – ok, dobri ste, ali malo se korigirajte. Uvažit ćemo realnost, a to je da su zastupnici dobili ozbiljan broj glasova i da s njima moramo pronaći modalitet suradnje.”

Otkrio je da se u pregovaračkom timu HDZ-a nalaze on, Tomo Medved, Ivan Anušić, Krunoslav Katičić i Marko Milić.

Komentirajući što suradnja s DP-om znači za prava manjina u Hrvatskoj: “Ostat će kao i dosad. Njegovali smo dobru suradnju. Nije bilo ključnog pitanja važnog za Hrvatsku da nismo vidjeli snažnu potporu partnera iz manjinskih stranaka.”

Suradnja s manjinama

A što ako bi to bila točka prijepora, suradnja sa SDSS-om? “Tek smo u fazi preliminarnih razgovora. Formirali smo pregovarački tim, Domovinski pokret će formirati svoj. Okupljaju ideje, prioritetne teme… Oko tri strateške teme se možemo pronaći.

Hoće li HDZ i DP formirati većinu? Pavliček: “Mislim da do te varijante neće doći”

Što se nas tiče, nastavit ćemo suradnju sa svim manjinskim zastupnicima, a kad precizno definiramo stav DP-a, pronaći ćemo rješenje da funkcionalnost većine i briga o manjinama bude takva da svi budu zadovoljni.”

Komentirajući izjave Milorada Pupovca da razumije neke stavove Milanovića, rekao je: “Čuo sam pozitivne odjeke na njegov nastup kod Stankovića. A ljudi zovu Milanovića, i to teški gubitnici. Nakon mjesec dana kršenja Ustava Milanović i Grbin su trebali pobjeći u neku rupu da ih nitko ne pronađe, da daju ostavke i da mole boga da ih nitko ne pita za komentar jer tako brutalno izgubiti, ništa drugo im ne preostaje. Krše Ustav, sad se rade pritisci na zastupnike. Očajnici na čelu s kršiteljem Ustava zovu ljude i rade pritisak na ljude da ne idu s HDZ-om. Politička smijurija u kojem gutibitnici uzimaju sebi za pravo da javni prostor okreću tako da je ok da se gubitnici trude oformiti vladu. Jamčim im da do 76 neće doći. Zovu sve, zastupnike manjina preko drugih zemalja. Da sam to ja radio, svi bi samo o toj temi govorili.”

“Sad ću iz inata, iz dišpeta formirati 76!”

Odgovarajući na ideju oporbe da će, ako skupe većinu, prvo ukinuti lex AP, istaknuo je: “Izmjene Kaznenog zakona bile su u paketu s višom kaznom za silovanje, uvođenjem femicida, zaštita od nasilja u obitelji, a ovaj dio koji se odnosi na članak 307 tiče se onoga što se uvriježilo u Hrvatskoj kao da je normalno da službene ili ovlaštene osobe zlorabe podatke protivno zakonu. To je postala praksa i krivo se zove interes javnosti ili da je riječ o zviždačima. To nisu zviždači, tu nema javnog interesa, nego samo da se nekome ruši načelo presumpcije nevinosti, da se sprečavaju probici u kaznenom postupku osoba na koje se odnosi, da ga se medijski likvidira. To nije normalno. To nije lex AP i nema veze sa mnom. To što se spominje akronim u kojem se radi o voajerizmu i puštanju informacija iz spisa da bi se nekome počinila šteta.”

Bivša tajnica iz Vlade RH opet je odgodila odlazak u zatvor. Danas je trebala početi služiti kaznu UŽIVO Domovinski pokret se oglasio o pregovorima, Puljak poziva Most na “antikorupcijsku stranu”

Peđa Grbin govori da bi trebalo konstituirati Sabor u kojem bi se određeni zakoni izmijenili, obustavilo bi se proglašenje imenovanja Ivana Turudića. O tome je rekao: “Neće imati ruke za to. Razriješenje državnog odvjetnika koji još nije stupio na dužnost, fenomenalan je pothvat. On se može razriješiti samo na prijedlog Vlade. Možda jedino da meni pokucaju na vrata. Gubitnici u potpunoj aluziji imaju zakonodavnu agendu dok se ne formira nova vlada.”

“Svi ti koji su danas u deluziji, na ranijim su izborima odbili dijalog. Tko je ovdje uključiv? To su gubitnici koji imaju program da se prave da su pobjednici. Pa nismo svi slijepi ovdje da ne znamo što se dogodilo 17. travnja”, dodao je.

Ako bi do pokušaja konstituiranja Sabora došla prije vašeg dogovora s Domovinskim pokretom, hoćete li sudjelovati? “Kršitelj Ustava da ima ruke, sazvao bi ga već preksutra. Nema ruke i neće ništa sazvati dok ne bude imao ruku. A mi ćemo spriječiti gubitnike da glume pobjednike. Imali su kampanju u kojoj njihov kvazikandidat, koji je dobio upozorenje… Da je bio frajer, dao ostavku, više bih to volio nego išta. Priuštili bismo hrvatskom narodu utakmicu. Sad imamo gubitnika Grbina koji još nije otišao u povijest. U ovim izborima ništa nije bilo ok. Politički prostor bio je prepun govora mržnje i navikli smo se da je to normalno. To nije normalno. Ovo što se dogodilo je vrijeđanje zdravog razuma. Sad ću iz inata, iz dišpeta formirati 76!”

“Pohvalio sam Domovinski pokret za kaznenu prijavu protiv mene. Iz dišpeta se preko svega može prijeći”, zaključio je Plenković.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo voće poboljšava funkciju jetre – ali budite pažljivi s količinom Google Maps uvodi novost koja će biti spas za dio vozača