Politički analitičar: Domovinskog pokreta više neće biti. Bit će utopljen u HDZ

Politički analitičar i savjetnik stranke Centar Ivica Relković u N1 Studiju uživo s našom Ninom Kljenak govorio je mogućim postizbornim koalicijama, a posebno se osvrnuo na razgovore HDZ-a i Domovinskog pokreta.

“DP je objavio plakat o Vukovaru koji je vidjela cijela Hrvatska i sad idu s jednom stranom plakata. Ispod piše SDSS i HDZ. S druge strane su tri branitelja. Kad stavite takav okvir, s kim idete pregovarati? Ne možete reći idemo pregovarati s Plenkovićem da maknete SDSS. Pogledajte izjave, rekli ste da je on izvršio izdaju. Na koju stranu plakata prelazite, to će vas čekati, ne možete sutra u Saboru pobjeći od tih pitanja”, rekao je Relković.

“DP-a neće biti”

Osvrnuo se i na to koliko to možda smeta biračima HDZ-a i DP-a. “Biračima HDZ-a to ne smeta, a biračima DP-a kroz jedno vrijeme neće smetati jer DP-a neće biti, on će biti samo utopljen u HDZ. Oni kad sebi dokažu da su popravili HDZ nemaju razlog postojanja. Za razliku od Mosta, oni mogu odmah uzeti iskaznice HDZ-a”, kazao je i dodao da je to jedini epilog koji se njima može dogoditi.

Navodi da nakon toga više neće postojati biračko tijelo DP-a. “Gdje vam je HDSSB? Nema ga. Je li on bio najveći rival HDZ-a na tom području. Nema ga. To više ne možete preživjeti.”

Relković je komentirao i što ako DP dobije ministarstvo pravosuđa? “Prvi test – cijela oporba će njima vraćati njihove citate i pitati ‘ajde, što je HDZ-ovim ministrima u aferama, što sa sporim pravosuđem’. Oni ako dobiju pravosuđe, oni su u problemu. I Andrej Plenković. Mislim da oni uopće ne znaju o čemu pregovaraju. To što će oni donijeti na stol je kikiriki.”

Ponovio je da da više neće biti birača DP-a. “Gdje se nalaze birači HDSSB-a? U HDZ-u. Tako će se nalaziti i birači DP-a. Kad za birače DP-a izbacite SDSS iz kombinacije, vi ste njima zadovoljili možda većinu apetita, zašto bi više bili vaši birači kad su originalno birači HDZ-a?!”

