Plenković o napadu u Prečkom: “Važno je pronaći dugoročno rješenje”

Predsjednik Vlade Andrej Plenković posjetio je danas Petrinju i Sisak.

U Petrinji je obišao novoizgrađeni Dom zdravlja Petrinja te Centar za mlade, a potom je u Sisku obišao novoizgrađene objekte Opće bolnice dr. Ivo Pedišić, Učenički dom te obnovljenu zgradu tzv. Komande.

Uz predsjednika Vlade je potpredsjednik Vlade i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić te ministrica zdravstva Irena Hrstić.

Po završetku obilaska dao je izjavu za medije.

“U Ministarstvu znanosti i obrazovanja okupila se cijela struka. Postoji cijela paleta mogućih rješenja i mjera o kojima će se razgovarati. Važno je pronaći dugoročno rješenje”, kazao je premijer Andrej Plenković komentirajući napad u Prečkom, prenosi Dnevnik.hr.

“Ministar Fuchs okupio je struku koja se bavi problematikom, koja se bavi velikom tragedijom. Ima čitava paleta mjera koja se sastoji od najjednostavnijeg, kao naputak iz 2017. upućen iz Ministarstva, kad su neki političari neovlašetno ulazili u škole. Tada je izdan naputak da se ljudima koji nemaju što raditi u školama ulaze u škole. Najjednostavniji način je zaključati školu, ali to je jako fluidno, ulazi se- izlazi se. Razmatrat ćese angažman zaštitarskih tvrtki. S te strane ima primjera drugih gradova gdje zaštitarske tvrtke to rade. Međutim, pustimo to struci. Mislim da moramo imati mjere koje su kratkoročnog i dugoročnog karaktera”, rekao je Plenković.

Upitan o uhićenju Ivka Marića, suvlasnika zagrebačkog restorana, koji je javnosti postao poznat nakon što je u izborni stožer Domovinskog pokreta dovezao novoizabranog zastupnika u Europskom parlamentu Stephena Nikolu Bartulicu, a koji se od subote nalazi pod ingerencijom policije, Plenković je samo poručio: “Sva pitanja u vezi toga, molim vas, uputite MUP-u”.

