Istra je i dalje IDS-ova, Rijeka ‘crvena’, a Kvarner… “Tamo se dogodila dramatična promjena”

Uoči lokalnih izbora donosimo pregled političkih scena u svim regijama Hrvatske: tko je na vlasti u gradovima, a tko ima većinu u županijskim skupštinama. Počinjemo s Istrom i Kvarnerom, koje su od 1990-ih bile političke utvrde IDS-a, odnosno SDP-a.

U Istri se od 1990-ih naizgled nije puno toga promijenilo. U županiji i većini gradova na vlasti je IDS, stranka koja je kroz proteklh 30 godina prošla nekoliko unutarnjih kriza i raskola, ali se do danas održala kao najjači politički akter.

U najvećem istarskom gradu, Puli, nakon prošlih izbora IDS više nije na vlasti. Nije ni u Pazinu, nekadašnjem sjedištu županije. Čak ni aktualni župan Boris Miletić više nije IDS-ovac. Bio je do prije tri godine kada se razišao sa strankom koju je dotad vodio, a čak 15 godina bio je gradonačelnik Pule. Ovih dana najavio je da će se ponovno kandidirati za župana.

IDS drži pet gradova u Istri, ne i Pulu

U Županijskoj skupštini IDS ima natpolovičnu većinu. Od 41 vijećnika, IDS-ovih je 21. SDP koji je u ne baš toplim odnosima s IDS-om ima ih sedam, HDZ šest, a Možemo! pet. Istarska stranka umirovljenika (ISU) s kojom IDS ide skupa na skore izbore, ima dva županijska vijećnika.

IDS je prije četiri godine izgubio vlast u Puli. Tamo je gradonačelnik nezavisni Filip Zoričić.

Od preostalih devet gradova, IDS je na vlasti u pet. U Bujama IDS-ov gradonačelnik Fabrizio Vižintin odrađuje drugi mandat, a većinu u gradskom vijeću čine IDS i SDP. U Labinu je gradonačelnik Valter Glavičić, a leđa mu čuva većinska koalicija IDS-HSU-HNS. Najčvršću većinu IDS ima u Novigradu gdje je Anteo Milos gradonačelnik već 12 godina, a u gradskom vijeću IDS ima 10 od 13 vijećnika. IDS-ov je i Poreč gdje u drugom mandatu dužnost gradonačelnika obnaša Loris Peršurić, inače i saborski zastupnik. Drugi mandat odrađuje i IDS-ov gradonačelnik Rovinja Marko Paliaga, a stranka ima stabilnu većinu u gradskom vijeću.

U Pazinu Možemo!, u Umagu SDP, u Buzetu Kajin

U Buzetu IDS ima većinu u Gradskom vijeću, ali gradonačelnik je IDS-ov otpadnik, nezavisni Damir Kajin, nekoć poznati i agilni saborski zastupnik.

Na lokalnim izborima prije četiri godine IDS je prvi puta nakon 1993. izgubio vlast u Pazinu. Tamo je pobijedila Suzana Jašić iz Možemo! tako da je Pazin uz Zagreb jedini grad u kojemu je ta stranka na vlasti. Doduše, IDS u koaliciji s HSU-om i HNS-om i dalje ima većinu u pazinskom Vijeću.

U Vodnjanu nezavisni Edi Pastrovicchio na prošlim je izborima postao gradonačelnik nakon dugogodišnje vlasti IDS-a, a njegova nezavisna lista u vijeću ima osam članova naspram petoro IDS-ovih.

Na koncu, Umag je jedini grad u Istri u kojemu je gradonačelnik, i to već četvrti mandat zaredom, SDP-ovac Vili Bassanese. Tamo SDP s manjim partnerima drži većinu u gradskom vijeću gdje od 17 vijećnika IDS ima njih sedam.

ISTRA

Županijska skupština: IDS

župan: Boris Miletić (nezavisni)

Pula: Filip Zoričić (nezavisna lista)

Buje: Fabrizio Vižintin (IDS)

Buzet: Damir Kajin (nezavisna lista)

Labin: Valter Glavičić (IDS)

Novigrad: Anteo Milos (IDS)

Pazin: Suzana Jašić (Možemo!)

Poreč: Loris Peršurić (IDS)

Rovinj: Marko Paliaga (IDS)

Umag: Vili Bassanese (SDP)

Vodnjan: Edi Pastrovicchio (nezavisna lista)

Rijeka nije više čvrsta utvrda SDP-a kao nekad

Na Kvarneru je u protekle dvije dekade također došlo do znakovitih političkih pomaka. Rijeka je “crvena utvrda” SDP-a još od prvih lokalnih izbora 1993. godine, a isto tako i Primorsko-goranska županija. Na čelu županije u svome šestom mandatu je SDP-ov veteran Zlatko Komadina. Najavio je da se na predstojećim lokalnim izborima više neće kandidrati.

U Rijeci je, već po tradiciji, gradonačelnik iz redova SDP-a. Doduše, ne više tako karizmatičan kao Slavko Linić i prepoznatljiv kao Vojko Obersnel. Aktualni Marko Filipović u zavadi je sa strankom koja ga uopće nije kandidirala za predstojeće izbore, nego njegovu zamjenicu Sandru Krpan. Stoga Filipović razmišlja da se kandidira kao nezavisni. U Rijeci će biti najmanje sedmoro kandidata za gradonačelnika, a premda SDP i dalje kotira kao favorit izbora, Rijeka mu nije više posve sigurna stranačka utvrda.

Zanimljiva je situacija i izvan središta Kvarnera, u manjim gradovima. Malo pomalo tamo je nakon dugogodišnje prevlasti SDP-a, a u manjoj mjeri i HSLS-a i HNS-a, u proteklih petnaestak godina HDZ politički diskretno osvojio vlast u nizu gradova pa se Kvarner više ne može nazivati SDP-ovom izbornom bazom.

“HDZ kontrolira sve gradove i općine od izlaza iz Rijeke, točnije od Kostrene kad magistralom krenete prema jugoistoku, pa sve do granice županije”, kaže nam politički analitičar s Krka Davor Gjenero, dobro upoznat sa zbivanjima i odnosima na lokalnoj i regionalnoj političkoj sceni.

“Kostrena, Bakar, Kraljevica, Crikvenica, Novi Vinodolski, Bribir… Sve je to mreža HDZ-ovih načelnika i gradonačelnika ili nezavisnih poput Dalibora Čandrlića u Kraljevici, koji imaju podršku HDZ-a. U odnosu na 1990-te i 2000-te kada je sve to kontrolirao SDP, a nešto malo i HSLS, to je dramatična politička promjena”, dodaje Gjenero.

On ističe kako je za tu promjenu u prvom redu zaslužan Oleg Butković, koji je prije dužnosti ministra prometa u Vladi RH dugo godina bio gradonačelnik Novog Vinodolskog.

“On je pleo tu mrežu. Njegove mreže ima i u Gorskom kotaru i na Krku gdje je HDZ na vlasti u Baškoj i Vrbniku”, govori nam Gjenero.

Od 11 gradova na Kvarneru, HDZ na vlasti u šest

Ne računajući već spomenutu Rijeku, od deset preostalih gradova na Kvarneru, HDZ je na vlasti u šest, SDP u tri, a PGS u jednom. HDZ-ov Tomislav Klarić gradonačelnik je Bakra u već petom uzastopnom mandatu, a HDZ ima uvjerljivu većinu u tamošnjem gradskom vijeću. Inače, u Bakru je do 2005. na vlasti bio SDP, a prije toga i HNS.

U Crikvenici je gradonačelnica HDZ-ova Ivona Matošić Gašparović, koja je u siječnju prošle godine zamijenila stranačkog kolegu Damira Rukavinu koji je nakon 15 godina obnašanja dužnosti otišao u mirovinu. U Gradskom vijeću većinu ima koalicija HDZ-HSP-HSS-HSLS. U Kraljevici je gradonačelnik već spomenuti nezavisni Čandrlić uz potporu HDZ-a koji ima čvrstu većinu u Gradskom vijeću. Tamo su prije 2009. godine na vlasti dugo bili najprije HSLS, zatim i SDP.

HDZ-ovi su gradonačelnici i Tomislav Cvitković u Novom Vinodolskom i Nikola Grgurić u Rabu te gradonačelnica Malog Lošinja Ana Kučić. I Novi Vindolski svojedobno je bio u “rukama” HSS-a i HNS-a, a Mali Lošinj Primorsko-goranskog saveza (PGS).

“Ako je ovdje išta stabilno, to je Vasilić u Krku”

S druge strane, SDP-ov Marin Gregorović gradonačelnik je Cresa gdje je na vlasti koalicija SDP-PGS-HSS-IDS-HSU. Također SDP-ov Matej Mostarac gradonačelnik je Kastva gdje SDP i PGS imaju većinskih osam od 15 gradskih vijećnika, a Fernando Kirigin gradonačelnik je Opatije.

Na koncu, u Krku na Krku gradonačelnik je Darijo Vasilić. Osim što je predsjednik Primorsko-goranskog saveza (PGS), jedne od najstarijih domaćih regionalnih stranaka, 58-godišnji Vasilić na čelu je Krka već deveti mandat zaredom. Još od prvih lokalnih izbora održanih 1993. godine! Po tome je najdugovječniji gradonačelnik u Hrvatskoj.

Ili, kao što kaže analitičar Gjenero, ako je išta sigurno i stabilno na Kvarneru, onda je to Vasilićevo upravljanje Gradom Krkom.

KVARNER

Bakar: Tomislav Klarić (HDZ)

Cres: Marin Gregorović (SDP)

Crikvenica: Ivona Matošić Gašparović (HDZ)

Kastav: Matej Mostarac (SDP)

Kraljevica: Dalibor Čandrlić (nezavisni/HDZ)

Krk: Darijo Vasilić (PGS)

Mali Lošinj: Ana Kučić (HDZ)

Novi Vinodolski: Tomislav Cvitković (HDZ)

Opatija: Fernando Kirigin (SDP)

Rab: Nikola Grgurić (HDZ)

Rijeka: Marko Filipović (SDP)

