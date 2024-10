Maleni Ante Mikulić ide kod Plenkovića

Podijeli :

Ante Mikulić 6-godišnjak je kojega je hrvatska javnost vrlo dobro upoznala prateći borbu njegovih roditelja sa sustavom. Marica Mikulić odlučna je u tome da će svom sinu osigurati rehabilitaciju na koju, kao dijete s teškoćama u razvoju, ima pravo.

Nakon što je Udruga Sjena nedavno organizirala potpisivanje peticije kako bi Anti osigurala rehabilitaciju na koju ima pravo, dječak i njegova majka sada će se susresti i s predsjednikom Vlade Andrejem Plenkovićem.

Susret bi se trebao dogoditi u srijedu.

“Moja mama Marica Mikulić odlučila je baš meni dati priliku da pričam s premijerom u nadi da ću upoznavanjem steći prijatelja i da će mi taj prijatelj pomoći, kao što mi pomažu svi moji prijatelji koji me upoznaju. Mišljenje moje mame već svi znaju, a u nadi da će se čuti i moj glas pozivam vas da mi i vi budete prijatelji i pružite podršku da me se čuje. Sutra u srijedu 23.10.2024. u 14 sati, dobio sam priliku da me se čuje na Markovom trgu u susretu sa premijerom”, piše u priopćenju koje je stiglo na adresu redakcije N1info.

“Kako su nam pravi prijatelji najbolja terapija koja nam je potrebna u životu, ostaje nam za vidjeti hoću li se skompati s premijerom i sebi i svim svojim drugim malim prijateljima osigurati podršku koja nam je neizostavna”, poručuje Ante.

Podsjetimo, Ante Mikulić boluje od teškog Cornelia de Lang sindroma zbog čega mu je potrebna kontinuirana briga i skrb. Nakon dugogodišnje borbe njegovih roditelja, Marice i Ivana, Ante je ove godine postao prvo dijete s teškoćama u razvoju koje je krenulo u dječji vrtić u Slavonskom Brodu.

