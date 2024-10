Mali Ante kreće na terapiju kod premijera

Podijeli :

Šest i pol godina, četvrti i najveći stupanj oštećenja u razvoju i dostupnih terapija kroz sustav zdravstvenog osiguranja u trajanju nevjerojatnih 2 puta mjesečno po pola sata!

To ima Ante Mikulić, dijete s višestrukim poteškoćama u razvoju uzrokovanim Cornelia de Lange sindromom.

Njegova majka Marica Mikulić bila je gošća Točke na tjedan, nakon što je prije desetak dana pred ulazom u Nacionalnu sveučilišnu knjižnicu uoči sjednice Vlade, predala više tisuća potpisa peticije za pomoć Anti da dobije terapije na koje ima pravo.

“Ništa što su nam obećali nije ispunjeno”, kaže nam Antina majka koja sada traži sasvim jednostavan odgovor na jednostavno pitanje.

“Rok je sutra”

“Ima li Ante pravo na terapije i podršku unutar sustava? Ako ima, zašto ja to pravo ne mogu ostvariti? Što vrijedi pravo zapisano na nekom papiru koje se ne može realizirati…Ako nemam, hvala i doviđenja!”, poručuje Marica Mikulić, koja je uputila molbu Uredu predsjednika Vlade da ju Andrej Plenković primi na desetak minuta.

“Rok je sutra, u ponedjeljak. Ne očekujem da će se javiti, ne znam, možda hoće. Jedino što ja još mogu je doći s Antom pred Banske dvore i pola sata dva puta mjesečno čekati da me primi. To je isto vrijeme koliko Ante ima za terapije. I bojim se jednaki učinak. Dva puta mjesečno po pola sata djetetu kakav je Ante ionako ne znači ništa, pa bolje da to vrijeme provedemo na Markovom trgu. Nek Ante ide na terapiju kod premijera Plenkovića”, zaključuje Marica.

