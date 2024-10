Odvjetnik Nobilo o curenju informacija iz istraga: Ako se to bude ponavljalo…

Podijeli :

Odvjetnik Anto Nobilo bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o izvještaju glavnog državnog odvjetnika o radu DORH-a, ali i o sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj se govorilo o izboru novih ustavnih sudaca.

Anto Nobilo osvrnuo se na rad Državnog odvjetništva: “Nemamo informacije iznutra i ne znam što je točno Ivan Turudić radio, ali izvana ne bih rekao da su neke velike promjene, ali budimo objektivni prekratko je vrijeme da bi se takav veliki aparat mogao ključno reformirati. Ono što na prvi pogled bode u oči je da je pokrenuo istragu protiv visoko pozicioniranih zamjenika u aferi Agrokor. Prvo ih je sve maknuo sa spisa, sada radi neki drugi zamjenik koji prije nije bilo involviran i istražne radnje zaista traju. Kuda će nas to dovesti ne znamo, ali mislim da je to najveći pomak jer je to pokazatelj državnim odvjetnicima da moraju raditi striktno po zakonu, niste iznad zakona i morat ćete odgovarati.”

“Problem političkog utjecaja”

Odvjetnik je komentirao stanje u DORH-u te veliki broj odlazaka iz sustava: “To je višegodišnja nebriga. Danas nitko o kadrovima ne brine, pripravnika gotovo i da nema, nešto su ih sada primili, ali nije ih bilo godinama. Plaće nisu stimulativne, a odgovornost je velika. Treba popuniti kadrove, ali to nije lako jer postoje puno atraktivniji pravni poslovi koje odvlače kadrove.”

Nobel se osvrnuo i na problem brzine rješavanja kaznenih prijava, naime neke kaznene prijave riješe se u kratkom roku, ali neke se nakon godina i godina ne rješavaju: “To je problem političkog utjecaja jer u svakom od tih primjera uvijek možemo naći politički utjecaj.”

Odvjetnik je odgovorio na pitanje je li taj politički utjecaj sada snažniji nego što je bio za vrijeme prijašnjih državnih odvjetnika: “Najmanji politički utjecaj bio je za vrijeme Mladena Bajića, onda je bio njegov utjecaj. On je u jednom trenutku, kada je Jadranka Kosor bila premijerka, postao kontrolor Vlade, takav je imao utjecaj. Prekratko je ovo vrijeme bi se moglo reći je li ovo politički utjecaj na Turudića, moramo mu ostaviti više vremena.”

“HDZ tako minimalizira štetu”

Nobilo je govorio i o curenju informacija iz istraga o kojemu se raspravljao na saborskom Odboru za pravosuđe: “Uvijek gledajte kome ide u korist, to je ona biblijska: prepoznaješ voćku prema plodovima. Ako curenje informacije ide određenoj osobi ili grupaciji u korist onda su oni involvirani.”

“Tko je odgovoran za to? Ne znamo kako je procurilo, moglo je na više načina, moglo je iz tužilaštava, kada policija radi obradu, možda je HDZ stavio politiku da ako ima naznaka da će do toga doći moraš dati ostavku. Ne možemo preskočiti da se ovaj pojavni oblik dogodio nakon dolaska Turudića i to je značajno, vidjet ćemo u daljnjim slučajevima i ako se to bude ponavljalo onda će se to morati vezati ili direktno ili po zapovjednoj odgovornosti. Može biti nekoliko slučaja, ali ako je to pravilo onda je to kontroliranje štete prema vladajućoj stranci jer ona je direktno izložena i najdulje vlada u Hrvatskoj “, rekao je komentirajući slučaj Josipa Šarića i Josipa Škorića.

Odvjetnik je kazao da je optužnica u slučaju Agrokor na čekanju: “Predmet je vraćen u istragu inače ne bi mogli raditi vještačenje. Nakon toga kada vještačenje bude gotovo realno je očekivati da će novi tužioci, koji će dobiti predmet, morati proučiti cijeli predmet i donijeti nove odluke.”

“To je politička odluka”

“Očekujem bitno reformiranu i bitno suženu optužnicu”, dodao je Nobilo.

Na sjednici saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav raspravljalo se jutros o izboru novih ustavnih sudaca, što je komentirao Nobilo: “Vjerujem da se može izabrati, prethodni sazivi Ustavnog suda su bitno slabiji u stručnom smislu nego ovi koji su se javili. Ali problem je kod izbora Ustavnog suda što uvijek kod izbora prevagne politička podobnost.”

“Potpuno je jasno da ako Sabor donosi odluku, to je politička odluka i ti ljudi su voljom političkih stranaka tamo, to mi ne možemo izbjeći, ali nešto je trebalo napraviti korak prije. Trebalo je napraviti precizne kriterije izvrsnosti tako da netko ili tijelo može vidjeti tko se uklapa u kriterije izvrsnosti, a tko ne. Ako ga ne napravite onda imate samo kriterij bliskosti pojedinog kandidata s određenom strankom, što je bliži političkoj stranci imat će veće šanse da bude izabran. Ako je izabran netko tko to svojim radom nije zaslužio, on zna da ju tu samo voljom političke stranke i onda se utjecaj produžava”, objasnio je Nobilo.

