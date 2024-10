Kreće proces izbora ustavnih sudaca. Malenica: Vjerujem da će sve proći glatko

Podijeli :

63 je kandidata i kandidatkinja za pozicije 10 ustavnih sudaca. Predsjednik saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica uvjeren je da će izbor ustavnih sudaca proći glatko i biti završen u zakonskom roku.

Za pozicije ustavnih sudaca prijavilo se čak 66 kandidata, međutim dvije su kandidature povučene, a jedna nije pravovaljana.

Od 17. do 25. listopada bit će održani javni razgovori s kandidatima. Tada će se oni uvodno predstaviti pred Odborom, a onda će im zastupnici postaviti po 3 pitanja. Predviđeno je da predstavljanje traje 30 minuta po kandidatu, dogovoreno je danas na sjednici Odbora.

“Očekujem da se prvi korak završi do 25. 10. i da se nakon toga izglasa 10 sudaca do roka koji postoji, a to je početak prosinca”, kaže Malenica na novinarska pitanja o procesu izbora ustavnih sudaca. .

Što se tiče činjenice da se ustavni suci biraju dvotrećinskom većinom u Saboru te da je za takvo nešto potreban prethodni dogovor, Malenica kaže kako razgovori još nisu počeli.

“Zasad nismo obavljali nikakve razgovore, pričekat ćemo razgovore s kandidatima. Pričekat ćemo, imamo cijeli studeni za konzultacije”, kaže.

Uvjeren je da će sve proći glatko. “Vjerujem da hoće, mislim da postoji razum i s jedne i s druge strane. To je velika većina sudaca USUD-a, to je bitno i važno tijelo jer štiti Ustav, ustavna prava građana, a i vrši nazdor nad ustavnošću i zakonitošću propisa”, kaže bivši ministar pravosuđa.

Dodaje i kako će važni kriteriji pri izboru novih ustavnih sudaca biti stručnost, dosadašnji rad i iskustvo te integritet u dosadašnjem radu.

Podsjetimo, većina ustavnih sudaca u Ustavnom sudu RH pri kraju je mandata i treba izabrati nove suce.

