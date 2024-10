Anušić: Milanović je šefu Stožera zapovijedio da u 12:30 mora biti u njegovom uredu

Podijeli :

Ministar obrane Ivan Anušić je govorio o današnjoj sjednici Odbora za obranu. Poručio je kako ne postoji mogućnost da hrvatski časnici koji su trebali ići u Njemačku budu prebačeni u Ukrajinu.

“Ne zanimaju me spinovi, Kundid je profesionalac”

Tvrdi kako je današnju sjednicu Odbora napustio jer se počela pretvarati u cirkus. “Bilo je ključno da na sjednicu dođe načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomir Kundid… Ne zanimaju me spinovi koji dolaze sa strane bilo koje političke opcije, ako ćemo i tako razgledati. U ovom trenutku su dolazili isključivo od ova četiri predstavnika Milanovićevog ureda koji su sjedili desno od mene”, rekao je.

Osvrnuo se i na Kundida. “On je profesionalac, on je čovjek iz struke, možemo tako doslovno nazvati. On je trebao objektivno objasniti hrvatskoj javnosti zašto i gdje se šalju dva časnika za logistiku u Wiesbaden. Ali je pokazao kičmu, za razliku od nekih drugih načelnika Glavnog stožera, i rekao je da će reći ono što je i kako je”, naveo je.

“Kada je to saznao predsjednik Milanović, onda mu je onemogućio dolazak, izdajući mu naredbu da u 12:30 mora biti kod njega u uredu”, dodao je.

Što je s časnicima? “Postoji nacionalno ograničenje”

Komentirao je i što bi hrvatski časnici radili ako odu u Njemačku. “Ne postoji mogućnost da ih se iz Njemačke prebaci u Austriju ili Švicarsku, koje nisu članice NATO-a, a kamoli u Ukrajinu. Postoji jedna odluka, koja se zove nacionalno ograničenje, koja brani svakom našem vojniku odlazak i prelazak granice van odluke koja je donesena, a u ovom slučaju je to Wiesbaden, ako to ne potvrdi Hrvatski sabor, predsjednik, premijer ili većina”, naglasio je.

“Ne dolazi u obzir. To je potpuni spin. Ono što je govorio Milanović u početku, da će ti ljudi završiti u Ukrajini na ratištu, ne znam ni ja gdje, potpuna je laž i politički spin. I zato je trebao doći i načelnik Glavnog stožera, general-pukovnik Kundid, i iz svoje perspektive reći”, nastavio je, a prenosi HRT.

“Ja pokušavam to objasniti, pokušao je objasniti to i premijer, ali jednostavno se vraćamo na temu da smo mi iz HDZ-a pa mi to sada nešto skrivamo. Evo, gospodin general-pukovnik, prvi čovjek Oružanih snaga, objektivno želi to objasniti. Kada dolazi do toga da taj čovjek pokazuje kičmu i kaže ‘ja sam načelnik Glavnog stožera, nisam tvoj poslušnik’, e onda ga Milanović zove, tj. prijeti mu”, kazao je.

“Poništavamo sve ono za što smo se borili”

Najavio je kako će u ponedjeljak vjerojatno biti ponovno sazvana sjednica. Izrazio je nadu kako će Milanović shvatiti što je danas učinjeno, odnosno da je praktički uzurpirano najviše zakonodavno predstavničko tijelo s njegovim odlukama.

“U ponedjeljak će moj glavni vojni savjetnik, kao što je i njegov glavni vojni savjetnik general pukovnik Tihomir Kundid doći na Odbor i javnosti će moći reći točno o čemu se radi”, rekao je Anušić.

Tvrdi da je Kundid na posljednjoj sjednici Odbora, koja je bila zatvorena za javnost, objasnio sve o nabavci bespilotnih letjelica. Dodaje da je Milanović imao primjedbu “zašto se Kundid stavio na stranu HDZ-a ili vlade i išao podržati kupovinu bespilotnih letjelica”.

Za slanje hrvatskih časnika u Njemačku bit će potrebno prikupiti dvotrećinsku većinu u saboru. Anušić smatra da upravo tu dolazi do najvećeg problema. Zabrinut je kakva će poruka biti poslana ako odluka o slanju časnika ne dobije potporu.

“Sve ono za što smo se borili 90-ih godina do danas, poništavamo, kazao je. Hoćemo li ići u neki novi Varšavski pakt, Nesvrstane? Hoćemo li ići sa Srbijom i s Rusijom zastupati teze kakve se zastupaju sada, kontra Ukrajine. Ne mogu vjerovati da smo se mi nakon 35 godine samostalnosti, svih iskustava koje je Hrvatska imala, doveli u situaciju da hrvatski parlament razmišlja da li ovo podržati ili ne podržati”, zaključio je.

