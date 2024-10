Mate Granić o slanju časnika u Wiesbaden: Milanović je napravio povijesnu pogrešku

Podijeli :

Ured prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana bio je meta napada miga Jugoslavenske narodne armije 1991. godine. U napadu na Banske dvore nitko nije izgubio život, a tog se dana prisjetio i bivši ministar vanjskih poslova i tadašnji potpredsjednik Vlade Mate Granić.

“To je bio jedan od prijelomnih trenutaka u Domovinskom ratu. Bivša JNA i Milošević imali su u tri navrata namjeru okupirati Zagreb i postaviti marionetsku vlast. Kada to nije uspjelo išlo se na likvidaciju predsjednika Tuđmana i dijela hrvatskog državnog vodstva. Božjom providnosti i srećom to se nije dogodilo”, rekao je za Media Servis.

Vlada, Hrvatski sabor i predsjednik potom su odlučno reagirali – donesena je Deklaracija o prekidu svih veza s bivšom državom, a bivša JNA je proglašena zločinačkom, okupatorskom vojskom. Ipak, Hrvatska tada nije imala puno saveznika.

“Imali smo podršku Svete Stolice, Svetog Oca Ivana Pavla ll. i ministra vanjskih poslova Jean Louis Taurana, velikog prijatelja Hrvatske, Aloisa Mocka i više nikoga!

“Ključna je bila podrška Njemačke, ali da se mi nismo obranili nikad ne bismo imali suverenu državu”, ističe bivši potpredsjednik Vlade.

A sada imamo sve to – suverenitet, samostalnost, članica smo NATO saveza kao i Europske unije, ušli smo u Schengen i eurozonu – Granić ističe da smo sve to postigli izrazito brzo.

Veliku je prašinu proteklih dana podignula najava da vladajući žele poslati nekoliko hrvatskih časnika u misiju NATO-a kao potporu Ukrajini. Predsjednik Zoran Milanović to je stopirao kazavši da je to korak prema ratu. Odluka je sada na Hrvatskom saboru koji to treba izglasati dvotrećinskom većinom.

Mato Granić kritizira tu odluku: “To je povijesna pogreška i predsjednika Milanovića i povijesna pogreška onih koji će glasati protiv odluke o slanju naših pet časnika u tri godine u Wiesbaden na dodatnu edukaciju i konzultacije i stvaranje programa pomoći u Ukrajini”, ocjenjuje bivši ministar u intervjuu za Media Servis.

