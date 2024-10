Financiraju li kampanju Zorana Milanovića Rusi? Evo što kaže saborski Odbor

Podijeli :

U utorak se održala sjednica Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj je tema bila predsjednik Republike Zoran Milanović, odnosno optužbe o tome da mu kampanju financira Rusija.

Podsjetimo, ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman izjavio je da Zoran Milanović provodi prorusku politiku i da mu Rusi plaćaju kampanju. Ministar je potom u ponejdeljak izjavio da predsjednik Zoran Milanović predstavlja marionetu ruskog režima i da su njegove izjave o mogućem ruskom financiranju Milanovićeve kampanje izrečene u kondicionalu i izvučene iz konteksta.

Predsjednik Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost SDP-ov Ranko Ostojić nakon odbora dao je izjavu za medije:

“Stiglo je izvješće, odgovor je negativan, ne mogu ići u detalje”, kazao je Ostojić.

Odgovorio je na pitanje trebaju li stati sve političke rasprave na tu temu: “To nije više pitanje za mene nego za one koji obavljaju vrlo odgovorne funkcije u ovoj državi, od ministra vanjskih poslova pa i ovih koji bi trebali biti kandidati za predsjednika, neka ne šire lažne informacije.”

Rimac o optužbama na račun Milanovića: To je klasični primjer fake newsa

“Onaj tko je govorio da se navodno već dvije godine prikupljaju dokazu ne govori istinu”, dodao je Ostojić.

Ostojić se osvrnuo i na političku odgovornost: “To je čisto ogovaranje i sramota za ovu zemlju, da ne govorim o kršenju Ustava. Trebali bi shvatiti da predsjednik Republike dijeli odgovornost za ovu zemlju, vanjsku politiku i njegovo ponašanje, s njime bi se trebalo savjetovati.”

Ponovio je da je negativan odgovor stigao na pitanje financira li Rusija predsjednika Republike Zorana Milanovića i prikupljaju li se dokazi: “Dobili smo negativan odgovor i to je to, to su dvije rečenice i nema ni potrebe više.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Sudoper će sjajiti poput zrcala: Ova stvar iz kuhinje skida sve mrlje od kamenca Sjećate se kćeri moćnog HDZ-ovca koja je vikala ‘nakaze’ i umalo pregazila mladu policajku? Tužiteljstvo je upravo odbacilo prijavu protiv nje