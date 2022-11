Bankomati od prosinca uvode promjenu zbog lakšeg prelaska na euro

Podijeli :

Izvor: Tomislav Miletic/PIXSELL/ilustracija

Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac iz HNB-a, u Dnevniku N1 televizije govorio je o uvođenju eura u Hrvatskoj. Mjesec dana prije uvođenja eura kao službenog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj građanima je omogućeno nabavljanje početnih paketa eurokovanica.

“Početni paket eurokovanica sadrži 33 kovanice, 3 kovanice po 2 i 1 eura, 5 po 20, 50 i 10 centi, 3 od 5 centi, 4 od 2 centa i 5 od 1 centa. Ukupna vrijednost je 13,28 eura, a naši će ga građani moći nabaviti za točno sto kuna u svim poslovnicama banka, pošte i Fine”, kazao je Mavriček.

“Plaćati se s njima ne smije do 1. siječnja 2023.”, naglasio je.

Pokasnio je i zašto ove eurokovanice građani ne smiju koristiti eurokovanice i zašto im ne bi vrijedile u, primjerice, Sloveniji. S 1.1. euro postaje sredstvo plaćanja.

“Do tada bi građani mogli imati problema ako plaćaju s tim kovanicama, a mogli bi dobiti i kaznu jer to nije zakonsko sredstvo plaćanja do tada”, rekao je Mavriček.

Navodi da je ovo jedan od posljednjih koraka za pripremu za uvođenje eura u Hrvatskoj. Osvrnuo se i na euronovčanice.

“Sve potrebne količine euronovčanica su u našim trezorima, već se distribuiraju u banke”, pojasnio je Mavriček.

Dodao je da će se u prosincu prilagođavati bankomati kako bi od siječnja mogli isplaćivati eure. “Od 15. siječnja cijela mreža bankomata će isplaćivati eure.”

Mavriček je naveo još jednu važnu promjenu koja će olakšati prelazak na euro. “HNB je zajedno s bankama dogovorio da se od 15. prosinca ukine naknada za podizanje novčanica na bankomatima drugih banka, za kune do kraja prosinca, a za eure od 1. do 15. siječnja.”

Što će biti s kovanicama kuna nakon prelaska na euro.

“S 1.10. kad smo stimulirali građane da viškove kuna polažu u banke, počele su pristizati kovanice i one će se zbrinute na siguran način. To znači da će se za tri godine prodati kao sekundarna sirovina, kad prestanu biti sredstvo plaćanja. To je ogroman logistički zadatak i za to treba vremena”, rekao je Mavriček i dodao da se kovancie kuna mogu reciklirati i u euro.

“Novčanice ćemo obrađivati i izrezivati na sustavima za obvreadu novčanica i onda će se taj ostatak zbrinuti”, zaključio je.