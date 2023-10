Podijeli :

Pixabay

Pretilost predstavlja globalni zdravstveni izazov koji se, nažalost, ne smanjuje. Trend rasta pretilosti događa se i u Hrvatskoj, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije. Podaci pokazuju kako je samo u Hrvatskoj više od 25 posto građana pretilo, a da je posebno zabrinjavajuće to što je broj pretile djece i mladih u porastu.

Pretilost, osim estetskih aspekata, povećava rizik od ozbiljnih bolesti kao što su dijabetes, srčane bolesti i hipertenzija. Kao odgovor na tu pandemiju pretilosti, u nekim se slučajevima koristi operacija smanjenja želuca kao dio barijatrijske kirurgije.

Riječ je o metodi koja pruža nadu za dugoročno smanjenje težine i poboljšanje zdravlja.

Operacija smanjenja želuca obuhvaća različite kirurške postupke, a preporučuje se pretilim osobama s previsokim indeksom tjelesne mase, osobama kojima prijete druge povezane kardiološke ili dijabetske bolesti te onima kod kojih konzervativne metode mršavljenja nisu pokazale rezultat.

Što je operacija smanjenja želuca?

Operacije smanjenja želuca obuhvaćaju različite kirurške postupke, među kojima se najčešće koriste “sleeve gastrektomija”, Roux-en-Y gastric bypass (RYGB) i laparoskopska bandaža želuca.

Svaka od ovih procedura ima za cilj smanjenje volumena želuca, što dovodi do ograničenog unosa hrane i posljedično gubitka tjelesne mase.

Pretilost: Uzrok, simptomi i zašto je ovaj problem koji muči mnoge – opasan?

Tijekom postupka, kirurg smanjuje volumen želuca, stvarajući manji prostor za hranu.

Osim smanjenja kapaciteta, ova operacija mijenja put kojim hrana prolazi kroz probavni sustav, smanjujući apsorpciju kalorija. Pojedini radovi, poput objavljenog rada liječnika KBC Dubrava pokazuju dugoročnu uspješnost operacije smanjenja želuca kod pretilih osoba.

Njihovo stručno iskustvo potvrđuje druge rezultate koji opisuju “sleeve” resekciju želuca kao sigurnu i efektivnu metodu barijatrijske kirurgije.

Profesor John Smith, vodeći stručnjak u barijatrijskoj kirurgiji, ističe da su operacije smanjenja želuca ključne za dugoročno kontroliranje težine kod pacijenata s teškom pretilošću.

“One ne samo da smanjuju kapacitet želuca, već i mijenjaju hormonalne i metaboličke procese, što pridonosi gubitku tjelesne mase”, zaključuje.

Znanstvena istraživanja i iskustvo liječnika potvrđuju učinkovitost operacije smanjenja želuca u dugoročnom smanjenju tjelesne mase i poboljšanju zdravlja pacijenata. No, kao i kod svake kirurške intervencije, važno je da se pacijenti detaljno konzultiraju sa stručnjacima kako bi razumjeli potencijalne rizike i koristi operacije.

Kako se provodi operacija smanjenja želuca?

U nastavku donosimo opis svih metoda operacije smanjenja želuca.

1. Sleeve gastrektomija ili resekcija

Prije operacije, pacijent se podvrgava pregledima i pripremama, uključujući fizički pregled, analize krvi i drugih dijagnostičkih testova. Uz to dobiva sve informacije u vezi oporavka nakon operacije smanjenja želuca. Ova operacija provodi se pod općom anestezijom kako bi bila bezbolna i kako bi pacijent bio nesvjestan tijekom operacije.

Sokovi za mršavljenje: Tri recepta za napitke koji potiču probavu i tope masti Čaj za mršavljenje: Topi masne naslage, ubrzava metabolizam i regulira šećer

Tijekom sleeve gastrektomije, kirurg stvara novi oblik želuca u obliku uskog rukava.

To se postiže uklanjanjem većeg dijela želuca i ostavljanjem samo manjeg dijela, koji je povezan s jednjakom na jednom kraju i crijevima na drugom.

Ovaj manji želudac može primiti znatno manje hrane nego normalan želudac. Nakon operacije slijedi period oporavka, tijekom kojeg pacijent mora postupno uvoditi tekuću i mekanu hranu u prehranu kako bi se izbjegle komplikacije.

Iskustvo liječnika doc.dr. Dejana Veličkovića s ovom metodom je pozitivno.

“Značajno se smanjuje kapacitet želuca za uzimanje hrane i s tom operacijom se može smršaviti 50-60 kilograma. Imali smo pacijente koji su smršavili i mnogo više. Najintenzivniji gubitak kilograma je u prvih godinu dana, a ukoliko se operacija izvede tehnički korektno, efekti mogu biti i dugotrajni”, rekao je Veličković.

2. Roux-en-Y gastric bypass (RYGB)

Ova se operacija također izvodi pod općom anestezijom, a uključuje stvaranje manjeg želuca (malog džepa) i presijecanje dijela tankog crijeva. Kako bi se smanjila apsorpcija hrane i kalorija, hrana će preskočiti veći dio želuca i prvog dijela tankog crijeva. Ovo dovodi do smanjenog unosa hrane i smanjenje apsorpcije kalorija.

U oporavku pacijent mora u početku unositi samo tekuću hranu, postupno prelazeći na čvrstu.

3. Laparoskopska bandaža želuca (Lap-Band)

Ova operacija smanjenja želuca se provodi pod općom anestezijom. Izgleda tako da se postavlja prsten oko gornjeg dijela želuca, stvarajući manji džep. Ovaj prsten može se prilagoditi kako bi se kontrolirao protok hrane između gornjeg i donjeg dijela želuca.

Aminokiseline za mršavljenje: Što su, kako se koriste i zašto ih neki ljudi ne bi trebali uzimati? Mediteranska dijeta: Zašto je dobra i koje točno namirnice trebate jesti?

To rezultira smanjenim unosom hrane i osjećajem sitosti brže. Pacijent u oporavku nakon operacije smanjenja želuca mora proći kroz postupnu fazu prilagodbe, gdje se postupno uvodi različite vrste hrane kako bi se testirala tolerancija i prilagodila promjena u prehrani.

Sve navedene metode provode se u općoj anesteziji te traju nekoliko sati, ovisno o pojedinom slučaju. Važno je napomenuti da sve ove operacije zahtijevaju pažljivu pripremu, praćenje nakon operacije i promjene u načinu prehrane kako bi se postigao dugoročni uspjeh i smanjenje tjelesne mase.

Iako operacija smanjenja želuca može biti vrlo učinkovita u kontroli težine i poboljšanju zdravlja kod odabranih pacijenata, svaka operacija nosi svoje rizike i zahtijeva pažljivu procjenu od strane stručnjaka.

Kandidati za operaciju smanjenja želuca

Barijatrijska kirurgija koja je znana kao kirurgija pretilosti i mršavljenja podrazumijeva liječenje morbidne pretilosti. Broj pretilih osoba se povećava te najveći problem čine bolesti koje se zbog prekomjerne težine događaju kod pojedinaca.

Prirodni laksativi: Ovih 6 namirnica poboljšavaju probavu i smanjuju nadutost Ketogena dijeta: Pomaže u mršavljenju, a može i smanjiti simptome epilepsije

Najbolji i jasan pokazatelj pretilosti je indeks tjelesne mase (BMI) koji u obzir uzima težinu i visinu osobe. Osoba po tom pokazatelju može biti pothranjena do morbidno pretila.

Operacija smanjenja želuca obično se razmatra kao opcija za odrasle osobe s teškom pretilošću (BMI iznad 40) ili za one s BMI-om iznad 35 koji također imaju ozbiljne komorbiditete, kao što su dijabetes tipa 2 ili hipertenzija, a nisu uspjeli postići dugotrajan gubitak težine drugim sredstvima.

Na razvijanje pretilosti može utjecati nekoliko čimbenika i rijetko se radi o samo jednom. Češće je situacija kombinacija nekoliko različitih čimbenika od kojih se na neke moglo utjecati.

Neki od čimbenika koji mogu poticati razvijanje pretilosti su:

– sjedilački način života i generalno manjak kretanja i tjelovježbe

– nezdrava prehrana i prekomjerno konzumiranje hrane

– emocionalno prejedanje

– genetika i obiteljske predispozicije (geni mogu pridonijeti povećanom osjećaju gladi pa tako i povećanom konzumiranju hrane)

– dob – starenjem se smanjuje brzina metabolizma i s godinama se lakše debljamo

– stres (kronični stres utječe na regulaciju hormona pa tako i može utjecati na prekomjerno debljanje)

– zdravstvena stanja (sindrom policističnih jajnika, hipotireoza, artritis i drugi mogu pridonijeti debljanju jer usporavaju metabolizam i/ili povećavaju apetit)

Kada do pretilosti dođe, povećavaju se zdravstveni rizici pojedinca. Brojne su bolesti povezane s prekomjernom težinom, a najčešće se radi o opasnim kardiovaskularnim stanjima koja mogu imati nagle posljedice.

Kalorijski deficit: Što je, kako ga postići i je li opasan kod mršavljenja?

Samo neki od poteškoća koje uzrokuje pretilost su visok krvni tlak, srčane bolesti, poremećaji mišićno-koštanog sustava, moždani udar, dijabetes, apneja, depresija, tumori,… Pretilost je stoga kronična bolest koju je nužno liječiti kako bi se osigurao normalan život pojedinca.

Kada dođe do morbidne pretilosti, po indeksu tjelesne mase to je treća klasa pretilosti, jedan od načina rješavanja problema je operacija smanjenja želuca. Osobe koje se upućuju na operaciju smanjenja želuca su obično one kod kojih konzervativne metode nisu urodile plodom, odnosno, smanjenjem prekomjernih kilograma.

Ovo su neki parametri koji pomažu u odlučivanju trebate li na operaciju smanjenja želuca:

1. BMI (indeks tjelesne mase)

BMI se koristi kao osnovni pokazatelj prekomjerne težine. Obično se razmatraju osobe s BMI iznad 40 (što se naziva morbidnom pretilošću) ili osobe s BMI iznad 35 koje također imaju ozbiljne komorbiditete, poput dijabetesa tipa 2 ili hipertenzije.

2. Drugi zdravstveni problemi

Osobe koje imaju značajne zdravstvene probleme povezane s pretilošću, kao što su dijabetes tipa 2, visoki krvni tlak, apneja za vrijeme spavanja, osteoartritis, bolesti srca ili bolesti jetre, mogu se također uputiti na operaciju smanjenja želuca.

3. Neuspjeh konzervativnog liječenja

Osobe koje su pokušale konzervativne metode mršavljenja, uključujući promjene u prehrani, vježbanje i druge pristupe, ali nisu postigle značajan gubitak težine, mogu biti kandidati za operaciju smanjenja želuca.

4. Psihološke procjene

Prije operacije, pacijenti se često podvrgavaju psihološkoj procjeni kako bi se osiguralo da su emocionalno i mentalno spremni za kirurški postupak te promjene u načinu života koje operacija zahtijeva.

5. Dob

Dob i opće zdravstveno stanje pacijenta također igraju ulogu u odluci o operaciji. Mlađi pacijenti s ozbiljnom pretilošću i komorbiditetima često se razmatraju kao kandidati, ali se također uzimaju u obzir i rizici povezani s kirurškim postupkom.

Osim operacije smanjenja želuca, pacijentima se preporučuje prilagođeni program prehrane i vježbanja, lijekovi za mršavljenje koji smanjuju apetit ili povećavaju osjećaj sitosti te nekirurški zahvati.

Mogući rizici operacije smanjenja želuca

Iako operacija smanjenja želuca može donijeti brojne koristi, važno je napomenuti da su moguće nuspojave i komplikacije operacije smanjenja želuca. To uključuje probleme s probavom, promjene u prehrambenim navikama i moguće komplikacije tijekom samog postupka.

Dr. Ana Petrović, barijatrijska kirurginja, ima upozorenje.

“Važno je da pacijenti budu dobro informirani i surađuju s multidisciplinarnim timom liječnika kako bi se minimizirali rizici i postigao najbolji mogući rezultat”, rekla je Petrović.

Operacija smanjenja želuca nije prvi izbor i rezervira se za teže slučajeve. Kao i svi kirurški zahvati, i operacija smanjenja želuca može uzrokovati negativne posljedice.

Nuspojave i komplikacije operacije smanjenja želuca su:

1. Infekcija

Nakon operacije postoji rizik od infekcije na mjestu rezova ili unutar trbušne šupljine. Antibiotici se obično propisuju kako bi se smanjio ovaj rizik.

2. Krvarenje

Krvarenje može biti nuspojava operacije i zahtijeva dodatnu kiruršku intervenciju kako bi se zaustavilo.

3. Duboka venska tromboza (DVT) i plućna embolija

Ovo su ozbiljne komplikacije koje mogu nastati ako se formiraju krvni ugrušci. Pacijenti se obično potiču da se brzo kreću nakon operacije kako bi se smanjio rizik od ovih komplikacija.

4. Stenoza (suženje) ili ulceracija

Ponekad se može razviti suženje ili ulceracija na spoju između malog želuca i crijeva nakon operacije.

5. Komplikacije gastrointestinalnog trakta

To uključuje probleme s probavom, žgaravicom, mučninom, povraćanjem ili proljevom.

6. Gubitak hranjivih tvari

Nakon operacije, apsorpcija određenih hranjivih tvari može biti smanjena, što može dovesti do deficita u vitaminima i mineralima. Zato pacijenti često moraju uzimati dodatke vitamina kako bi spriječili ove deficite.

7. Gubitak težine koji je prebrz ili prevelik

Iako je gubitak težine cilj operacije, prebrz ili prevelik gubitak težine može izazvati komplikacije poput gubitka mišićne mase, nedostatka energije i promjena u koži.

8. Promjene u prehrani

Pacijenti će morati prilagoditi svoju prehranu nakon operacije kako bi se izbjegle komplikacije i promovirao zdrav gubitak težine. Ovo može uključivati promjene u unosu hrane, teksturi hrane i veličini obroka.

9. Psihološke i emocionalne promjene

Operacija smanjenja želuca može dovesti do promjena u emocionalnom odnosu prema hrani i tijelu, što može zahtijevati podršku i praćenje od strane stručnjaka.

Kako bi se smanjile potencijalne nuspojave savjetuje se pacijentima da se u potpunosti informiraju o samoj operaciji, proceduri i oporavku.

Trajanje oporavka nakon operacije smanjenja želuca

Oporavak nakon operacije smanjenja želuca različit je od pacijenta do pacijenta te ovisi o vrsti operacije i individualnim karakteristikama pacijenta. Međutim, postoje neke značajke oporavka nakon operacije smanjenja želuca koje se pojavljuju kod većeg dijela pacijenata.

To su:

1. Pojava boli i nelagode u području abdomena gdje je izvedena kirurška intervencija. Bol se kontrolira primjenom lijekova protiv bolova, a pacijenti obično osjećaju poboljšanje tijekom prvih nekoliko dana nakon operacije.

2. Većina pacijenata ostaje u bolnici nekoliko dana nakon operacije, kako bi medicinsko osoblje moglo pratiti njihovo stanje i osigurati da se oporavljaju bez komplikacija.

3. Nakon operacije smanjenja želuca pacijenti postupno uvode tekuću hranu u svoju prehranu i postupno prelaze na mekane, niskokalorične obroke. Prvih nekoliko tjedana nakon operacije, prehrana je često vrlo ograničena kako bi se smanjio rizik od komplikacija.

4. Brza i postupna obnova tjelesne aktivnosti igra ključnu ulogu u oporavku. Pacijente se potiče na šetnje i druge lagane aktivnosti kako bi spriječili komplikacije kao što su duboka venska tromboza i plućna embolija.

5. Pacijenti će nakon operacije smanjenja želuca morati imati redovite kontrole kod kirurga i drugih zdravstvenih stručnjaka kako bi se pratio njihov napredak i rješavale eventualne nuspojave ili komplikacije.

6. Oporavak nakon operacije smanjenja želuca uključuje i dugotrajne promjene u načinu života. Pacijenti će morati pažljivo pratiti svoju prehranu, unos kalorija i hranjivih tvari, te redovito vježbati kako bi održali postignutu težinu i zdravlje.

7. Potreba za psihološkom pomoći mogla bi biti pojačana nakon operacije zbog suočavanja s emocionalnim izazovima.

Oporavak nakon operacije smanjenja želuca može trajati nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci, ovisno o vrsti operacije i individualnom odgovoru pacijenta. Ključno je slijediti upute medicinskog tima i biti dosljedan u promjenama u načinu života kako bi se postigao dugotrajni uspjeh i poboljšalo zdravlje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.