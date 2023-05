Belina upozorava: Silujemo i mrcvarimo zdravstvo već 30 godina

Podijeli :

O stanju u zdravstvu u Točki na tjedan govorili su Ivica Belina, predsjednik Koordinacije Uduga u zdravstvu i Nina Išek Međugorac, organizatorica konferencije HealthComm Forum. Imaju li hrvatski građani povjerenja u zdravstvo?

“Jedna od stvari koja me strahovito smeta je to da slučaj gospođe Čavajde nije usamljen slučaj. Nismo riješili problem za sve druge žene u toj situaciji”, govori Belina. On kaže kako je jako važno da javnost i svi sudionici budu upoznati sa svim činjenicama. “Pad povjerenja bi trebalo gledati kroz porast broja korisnika privatne zdravstvene zatštite i traženja drugog mišljenja. Ne znam postoje li takvi podaci, ali bili bi vrlo indikativni”, govori on.

Išek Međugorac osvrnula se na način komunikacije u hrvatskom zdravstvu. Kaže da krizne situacije zahtjevaju koordinaciju svih uključenih, a da je komunikacijski nesklad ono na čemu se zdravstvu mora raditi i da se komunikacija mora profesionalizirati.

Kako spasiti zdravstvo: “Vratimo se revidiranom modelu Andrije Štampara” Hrvatsko zdravstvo: Velika ulaganja, a najlošiji zdravstveni ishodi u Europi

Na pitanje tko je najodgovorniji za ovo stanje, Belina kaže da je odgovornost podijeljena te da i pacijenti imaju i obveze, ne samo prava. “Zdravstvo je ispolitizirano. A ono mora biti iznad dnevne politike i tih smiješnih situacija. Nažalost, kao i svemu, dali smo tome političku konotaciju. STvari se mijenjaju, politike nisu dosljedne, ne postoje jasne politike u zdravstvu, ne provodimo strateške politike, nitko ne snosi odgovornost…”, nabraja on.

“Prvi korak je početi razgovarati jučer”, kaže Išek Međugorac.

Belina navodi da i građani i oni koji su zaposleni u sustavu zaboravljaju i svoja prava i svoje obveze. “Osnovni problem je da ne poštujemo pravo na privatnost.”

On navodi kako je došlo krajnje vrijeme da se društvo dogovori u kojem smjeru zapravo idemo. “Borili smo se za privatizaciju, sad želimo vratiti domove zdravlja, koji su bili izvrsni. Nisu iskorištene kompetencije lokalnih samouprava. Morat ćemo se odlučiti prije ili kasnije, vrlo skoro, želimo li zadržati ovaj sustav koji je izvrstan. Silujemo ga i mrcvarimo već 30 godina i on opstaje. Morat ćemo odlučiti hoćemo li plaćati svi sve pa ćemo koristiti ono što možemo platiti”, zaključuje on.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.