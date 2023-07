Beljak: Mislim da je Možemo ipak kratkoročni bljesak na političkoj sceni

Podijeli :

N1

Predsjednik HSS-a Krešo Beljak komentirao je za N1 Studio uživo političke aktualnosti.

“Otvoreni kriminal u Hrvatskoj je takav da nas ne treba čuditi što se događa, HDZ je takva stranka da si ne mogu pomoći. Za razliku od vremena Sanadera ili Tuđmana ovog su puta izostale reakcije opozicije i dijela medija koje su kupili, neće se dogoditi ništa. Potpuno su se opustili, kradu šakom i kapom na sve strane. Lopovi iz HDZ-a rade po špranci. Kradu toliko da ih ne stignu sve uhititi”, rekao je predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

Beljak: “Sad je trenutak da se ide u dva izborna bloka i da se HDZ potuče” Milanović pozvao Plenkovića na hitan sastanak: “Predlažem već danas!”

Beljak kaže da je građanima teško precipirati što je milijarda nečega.

“Ljudi su svjesni, ali normalni ljudi neće ići na prosvjede. S druge strane, na političkom spektru se događalo mrvljenje opozicije. Ljudi vide da ne postoji alternativa i dolazi do apatije. Mislim da se odlukama koje su donijele stranke opozicije širom otvorio put za novi mandat Andreja Plenkovića. Ne kažem da je dobio izbore, ali značajno su mu povećane šanse. Očito je da pošto nije došlo do okrupnjavanja lijeve opozicje da će HDZ biti najjača opcija. To je direktan rezultat odluke Možemo da idu na izbore bez SDP-a. Jasno je svakome da je ta odluka znantno povećala šanse Andreja Plenkovića za novi mandat. Napravili su to iz svojih stranačkih partikularnih interesa. To je odluka od koje će HDZ imati koristi i zbog koje žele uništiti SDP i preuzeti njihovo biračko tijelo”, kazao je.

Beljak kaže da hrvatski birači nisu pripremljeni na tu novu opciju kao što je Možemo.

“Nikad ne bih podržao da se iz HZZ-oa pokriva operacija spola. To nije ideologija, to nema veze s ljevicom, to je neka nakaradna ideologija. Ja sam ljevičar i nikad to ne bih mogao podržati. Netko s debelim trbuhom može tražiti liposukciju. Možemo ima ideologiju, koja nije lijeva, ali ju ima, ali HDZ nema ideologiju, a cilj im nije propagiranje ideja nego od svega uzmu po malo”, rekao je Beljak.

Komentirajući propalu koaliciju SDP-a i Možemo, Beljak kaže: “Ako neće Možemo, ima drugih stranaka koje to žele. Možemo ne prihvaća SDP kao lidera opozicije, žao mi je što Peđa Grbin to nije vidio. Njihova agenda je uništiti SDP. Mislim da je Možemo ipak kratkoročni bljesak na hrvatskoj političkoj sceni”, kazao je.

Osvrnuo se i na sukob predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića.

“Gledajući sukob Milanovića i Plenkovića ne mogu se oteti dojmu da Plenkovića živcira ono što predsjednik govori i zato osptruira cjelokupni način funkcikoniranja predsjendika i premijera. Uvijek su sukobljene stranke na pozicijama predsjednika i premijera funkcionirale, ali sustav nije trpio. Sad to nije slučaj i mislim da to zbog Milanovića nego Plenkovića. Plenković ne može parirati Milanoviću i zato odabire šutnju”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.