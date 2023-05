Beljak: “Sad je trenutak da se ide u dva izborna bloka i da se HDZ potuče”

Podijeli :

Saborski zastupnik i predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, gostovao je u N1 studiju gdje je komentirao dolazeće izbore, ali i ukidanje prireza.

Kada je prirez u pitanju, Beljak kaže da premijer Plenković govori o stvarima o kojima nema pojma. “Ukidanje prireza znači izbijanje izravnih prihoda jedinicama lokalne samouprave”, rekao je.

“Dignut će se komunalna naknada i sve će se izbalansirati, s tim da komunalna naknada nije najpravednija, a prirez to jest jer on najviše pogađa one koji najviše zarađuju. Plenković provodi klasičnu desnu politiku – uzmi siromašnom da bi dao bogatom. Samobor nikad nije prirez jer je bogat grad pa nije bilo potrebe. To je pogodovanje najbogatijima”, dodao je.

“Rast plaća će osjetiti oni najbogatiji, a najviše će nastradati oni najsiromašniji”, objasnio je Beljak.

Smatra da je to daljnji korak ka centralizaciji države. “Naravno da općine ne mogu opstati kada većina uprihođenog ide u državnu blagajnu. Ako bi EU razmišljao tako Hrvatska ne bi ni postojala jer de facto nismo isplativi kao država jer mi smo ti koji samo uzimaju. Ako želimo da Hrvatska opstane onda ne može sve biti u Zagrebu, Splitu ili Rijeci. Ako idete ukinuti općine u Lici onda je to korak ka daljnjem upražnjavaju tog prostora”, rekao je.

“Županije su po meni besmislica i njih treba ukinuti jer mi smo premala država za takav regionalni ustroj. Stvar je da smo mi rubno područje, kao što smo bili kroz povijest, a iz rubnog područja ljudi odlaze”, dodao je.

Što se tiče izbornih jedinica, Beljak kaže da je će taj zakon donijet izborna većina jer tako propisuje postojeći zakon. “Premijer neće pitati nikakvu struku, osim one koja idu u njihovu koristi. Učinit će sve da s 30 posto podrške naprave zakon koji će im omogućiti da dobiju izbore. Je li to pošteno – nije, je li to po zakonu – je”, napomenuo je.

Tvrdi da će i s novim izbornim jedinicama biti odstupanja kada je u pitanju vrijednost glasa. “Najpoštenije bi bilo da je Hrvatska jedna izborna jedinica, tada bi svaki glas vrijedio isto. Ovaj teritorijalni ustroj je nakaradan. Zagreb je bio utvrda ljevice i HDZ ga je gledao da ga neutralizira. Zašto se o tome nije pričalo 2000. ili 2011.? Ne znam zašto si je netko išao pucat u ruku i išao na izbore koje je netko drugi krojio”, rekao je,

“Sad je trenutak da se ide u dva izborna bloka, ljevice i desnice, i da se HDZ potuče na izborima, i onda se ide u primjenu izbornog zakona”, dodao je.

