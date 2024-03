Beljak se oglasio o pobuni u HSS-u: Najbezobraznija laž je o nekoj samovolji

Podijeli :

Patrik Macek / Pixsell

Nakon što je Željko Lenart napusti HSS zbog, kako sam kaže, samovolje predsjednika HSS-a predsjednika Kreše Beljaka kojeg je optužio da radi sam za sebe, o svemu se oglasio i sam Beljak.

“Od cijele ove ekipe danas, pola ih ne poznam, žao mi je zbog mladog načelnika Lipovljana. Sva priča oko ideoloških stvari barem kod njega pada u vodu. Čuo sam nevjerojatnih laži, da ih ne ponavljam… Najbezobraznija laž je o nekoj samovolji, sve odluke su donesene na stranačkim tijelima”, započeo je Beljak.

Predizborni raspad HSS-a: “Ovo je kap koja je prelila čašu, nevjerojatno je što naš šef radi…”

Podsjetimo, ranije je Lenart prozvao Beljaka, navodeći da je kap koja je prelila čašu bilo “njegovo silovanje s pregovorima o izlasku na predstojeće izbore”.

Čovjek najprije potpiše sporazum o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore sa Socijaldemokratima, a onda počne pregovarati s SDP-om, bez da je raskinuo koaliciju koju je već dogovorio!? I sve to radi na svoju ruku, sam, bez ikakvog pregovaračkog tima koji bi imalo mandat od stranačkih tijela HSS-a. Beljak razgovara sa svima: od SDP-a, preko HDZ-a, pa do Mosta i Domovinskog pokreta. I to sve na svoju ruku, bez znanja ostalih dužnosnika stranke”, rekao je za Jutarnji list zastupnik Lenart.

