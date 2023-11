Benčić: “Koje su to politike Domovinskog pokreta osim mržnje, straha i podjela?”

Podijeli :

Sandra Benčić, saborska zastupnica Možemo! je u Newsroomu komentirala političke aktualnosti.

Ponašanje vukovarskog gradonačelnika Ivana Penave uoči kolone sjećanja, Benčić naziva politizacijom.

Penava ima poruku za “cjelokupni hrvatski narod i građane” Miletić i Benčić žele donacije prije izbora, DIP ne zna krše li zakon

“Nažalost svake godine postoje politički akteri koji unaprijed politiziraju cijelu akciju. To je uglavnom pojava kod onih političkih aktera koji nemaju nikakav drugačiji politički sadržaj. Koji na mržnji i podjelama grade svoj politički identitet.”

Benčić zamjera premijeru Andreju Plenkoviću izraz ‘dvije Hrvatske’.

“Nije dobro niti od strane premijera da već tjednima dijeli Hrvatsku na neke dvije imaginarne Hrvatske – ona koja ga podržava, to je dobra Hrvatska i onda ona koja ga ne podržava, to su neki neprijatelji”, poručuje Benčić.

“Takva podjela građana, političke sfere i političkih stranaka je apsolutno nedopustiva u demokratskom društvu, pa nije čudno kada različiti Penave ili drugi marginalci zapravo s margine političke scene onda na takvu lopticu nasjednu i šalju još gore poruke podjele.”

Mržnja, strah i podjele

Benčić smatra kako je ponašanje Penave djelomično pod utjecajem nadolazećih izbora.

“Penava ide na to da konsolidira svoje biračko tijelo. On to uglavnom radi ili na mržnji, strahu ili na podjelama jer nikakav konkretan politički sadržaj nemaju. Kad bi sad pitali koja je politika Domovinskog pokreta, politika obrazovanja, ekonomije…tko bi išta znao reći o tome? Oni imaju samo mržnju, strah i podjele i na tome dio biračkog tijela mogu konsolidirati. Hoće li to biti dovoljno za prelazak praga, vidjet ćemo.”

Osvrnula se i na to da nisu svi ratni zločinci kažnjeni.

“Postoje ljudi koji i dalje slobodno šeću, a za koje se zna da su činili ratne zločine za vrijeme rata. Ne postoji amnestija za ratne zločine, ne postoji ni zastara. Evidentno je da sudovi kao ni Državno odvjetništvo nemaju dovoljno kapaciteta da se time bave. Potrebno je veće financiranje i veći broj ljudi za rad na tim predmetima”, ukazuje Benčić

Donacije Možemo! i upozorenje DIP-a

Benčić je komentirala i upozorenje DIP-a za financiranje političke kampanje. Rekla je da kada počinje službena kampanja mora se otvoriti poseban podračun stranke, što Možemo uvijek i radi i na koji se skupljaju sredstva i s kojeg se vrše plaćanja koja se tiču same predizborne promidžbe.

Tomašević najavio nove kontrole: Kažnjavat ćemo one koji rade ovu stvar

“Međutim, naravno da stranke i tokom godine prikupljaju donacije za stranački rad, za redovite aktivnosti stanke i DIP nam je rekao da je to u redu i da možemo to raditi.”

Do problema je došlo jer je na jednom takvom oglasu bilo njeno lice te je takav oglas djelovao kao da se novci skupljaju za parlamentarne izbore.

“DIP je rekao da ne bi trebali načinom promidžbe odavati dojam kao da je izborna kampanja već počela i to je nešto što ćemo sigurno paziti.

Benčić dodaje kako Možemo skuplja donacije tijekom cijele godine.

“Mi smo stranka s najvećim brojem malih donacija u Hrvatskoj. U našem ukupnom proračunu značajan dio otpada na takve donacije> Prosječna pojedinčana donacija u rujnu je bila oko 30 eura. Bilo ih je vjerojatno oko par sottina. Mi smo na to ponosni, jer smo uvijek govorili da ne želimo velike donatore. I to mi imamo čitavo vrijeme, nije to sad ništa novo.”

460 eura za jedno stablo

Grad Zagreb je najavio sadnju osam tisuća stabala, a cijena po stablu je 460 eura, što mnogi komentiraju da je iznad tržišne cijene.

“Zbilja ne znam za cijenu. Kod sadnje stabala nije samo cijena stabla. Propisi su takvi kakvi jesu, pa za svako stablo koje sadite morate imati dokumentaciju, morate imati nešto.”

“Nisam se iskreno time još bavila, ali sam sigurna, znajući koliko se pazilo na svaku kunu i koliko se uštedjelo i koliko se doveo proračun u redu, sigurno ne bismo plaćali nešto što je iznad svake cijene”, kaže Benčić.

