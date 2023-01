Benčić: Plenkovićevu bahatost građani sada doslovno plaćaju iz svojih novčanika

Podijeli :

Gošća N1 Studija uživo bilo je saborska zastupnica Sandra Benčić (Možemo!).

Vijesti o poskupljenjima u Hrvatkoj došle su i do CNN-a, premijer Andrej Plenković razgovarao je o tome is Richardom Questom. Premijer Andrej Plenković sve to detramatizira, kaže da će sve biti u redu, da su pozvali trgovce da vrate cijene na staro i da će se to dogoditi.

“Ne vjerujem u to. Bili su i unaprijed pozivani da ne podižu cijene. A na sve naše zahtjeve i našeg Kluba i drugih iz opozicije da se u Zakon o o euru ugrade mehanizmi, premijer je posprdno odbijao svaki takav prijedlog pa se danas nalazimo gdje se nalazimo. Njegova bahatost ponovno košta sve građane Hrvatske i njegovu bahatost doslovno plaćamo iz svojih novčanika povećanjima cijena koje su se mogle očekivati”, rekla je Benčić.

Nevjerojatnim smatra da je premijer prije neki dan na aktualcu izjavio da je on smatrao da će sve biti u redu i da trgovci neće dići cijene jer nije imao na temelju čega toga to misliti, da je išao u dobroj vjeri.

“Nije imao na temelju čega to misliti? Svaki put kad je smanjivao PDV na određene proizvode dogodilo se isto – cijene se nisu smanjili”, rekla je Benčić te dodala:

“U svakoj zemlje gdje je uveden euro došlo je do nekog poskupljenja, no je li ono manje ili veće ovisilo je o tome koliko je država osigurala dobre mehanizme. On (Plenković) ništa nije napravio, sada prijeti trgovcima, malim obrtnicima, frizerima, ugostiteljima… A svaka njegova prijetnja i najava koju je do sada imao pokazala se kao prazna puška”.

Glavni problem – “Plenković je prebahat i presamozaljubljen”

Na pitanje mogu li se trgovci o kojima Plenković govori kazniti, Benčić je odgovorila: “Sve ovisi o primjeni. Može inspekcija naplatiti kaznu, no ako će se netko od tih trgovaca žaliti, pitanje kako će se tumačiti na sudu, što je tumačenje neopravdanog podizanja cijena. Nisu jasno definirali taj pojam u zakopnu, nisu uveli crne liste, nisu ojačali udruge za zaštitu potrošača da mogu voditi, da se cijelu prošlu god prate cijene određenih artikala koji čine neko standardnu košaricu, da vidimo gdje je i u kojim segmentima nakon 1. siječnja došlo do poskupljenja. Ništa nije napravio i sad će on naplaćivati kazne. Hoće. A možda će onda država isplaćivati odštete istima ako dobiju spor”.

Tvrdi da Plenković mora priznati da je napravio veli grešku.

“Ništa od oporbe nisu prihvatili. Mogli su napraviti ono što inače rade, prepisati neki naš amandman. Nisu. Sve to, i obnova i drugo, sve to je samo iz razloga jer je premijer prebahat i presamozaljubljen da bi prihvatio bilo kakvu sugestiju, čak i dobro namjernu, kad ona dolazi od političke opcije koja nije HDZ”, rekla je Benčić.

