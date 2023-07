Podijeli :

Gost Novog dana bio je saborski zastupnik Socijaldemokrata Davor Bernardić.

Štrajk u pravosuđu ušao je u sedmi tjedan. Danas je prvi dan, prema odluci Vlade, od kada dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni.

“Previše je problema u zemlji. Nedopustivo je ovo što se događa. Vlada mora naći rješenje s djelatnicima koji rade na sudovima jer se trpi neviđena šteta koja se mjeri u desecima milijuna eura. Ti ljudi rade za mizerne uvjete. Tipkačica na sudu ima otprilike oko 700 eura, to je plaća s kojom u zadnje dvije godine ne možete prehraniti ni sebe, kamoli obitelj. Plaće u Hrvatskoj su male, standard pada, inglacija je, kad su osnovne životne namirnice u pitanju preko 20 posto, ti si ljudi ništa više ne mogu priuštiti, kamoli otići na more. Njihov štrajk je opravdan. Mnogi u Hrvatskoj rade za malu plaću, medijan je oko 900 eura, znači da pola ljudi radi za manje i država se mora pozabaviti time da se digne plaće jer će inače još više ljudi sreću potražiti negdje drugdje”, rekao je Bernardić.

Komentirao je plinsku aferu u HEP-u, kaže da je, “nakon što se u INA-i uzelo milijardu kuna, ovo druga velika afera u energetskom sektoru”.

“To samo pokazuje da očito postoje ljudi koji vrlo dobro poznaju taj sustav, vrlo dobro znaju o čemu se radi, ali nisu bili spremni do sada odgovarati za svoje (ne)činjenje. Svi znaju da je uredbom Vlade INA trebala dići proizvodnju plina kako bi se pokrio nedostatak i prodavala ga HEP-u po 41 eura za megavatsat. Kad su se skladišta napunila prodavao se višak tog plina. Najveći dio je kupio PPD. To je činjenica. Zašto vlada 31. ožujka nije revidirala uredbu kad je vidjela da cijena plina pada i zašto je digla cijenu po kojoj je HEP morao kupiti s 41 na 47 eura? Imate apsurd – cijena pada, a vi dižete cijenu plina po kojoj ga HEP kupuje. To samo znači da su znali, to je dokaz da su znali. Samo su dvije odgovorne osobe. Ili Andrej Plenković ili Davor Filipović. Nema treće. Frane Barbarić je izvršitelj, on je držao ljestve. Pokušaj Plenkovića da zaštiti Filipovića je pokušaj da zaštiti samog sebe”, rekao je Bernardić.

Dodaje da se zna tko je iz svega profitirao: “INA, odnosno ‘mađarski vlasnici’, i profitirao je PPD koji je poslije plasirao te viškove”.

