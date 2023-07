Podijeli :

Saborski zastupnici Sandra Benčić (Možemo!) i Nikola Grmoja (Most) u Dnevniku N1 komentirali su zahtjev oporbe za izvanrednom sjednicom Sabora, prvenstveno zbog plinske afere u HEP-u.

“Kao prvo, apsolutno je nužno da se donese odluka Sabora kojom se Vlada obvezuje da u najkraćem roku razriješi dužnosti sve koji su upleteni u aferu, prvenstveno upravu HEP-a, ali i državnog tajnika za energetiku te isto tako da se postavi pitanje odgovornosti ministra Davora Filipovića, ali i svih koji su na čelu agencija koje su zapravo bile dužne regulirati, nadgledati, kontolirati samo tržište trgovine plinom”, rekla je Sandra Benčić dodajući da smatra da “ovakav krminal koji se trenutno događa, u trenutku kada je pravosuđe potpuno blokirano na svim razinama, tada imamo situaciju koja se zbilja može nazvati izvanrednom i koja može imati ozibljne reperkusije po neke osnovne javne i nacionalne interese”.

Troskot optužuje HEP: Imali su plan skuriti 4 puta više plina, zaustavio sam ih Šef HROTE-a otkrio je tko je kupio jeftin plin, ali i neobičnu šutnju sustava

Mostov Nikola Grmoja ističe da zasad još nemamo nikakav epilog ovoga što se događalo.

“Jasno je da je HEP oštećen, kažu za najmanje 13 milijuna eura, možda i više. Nema posljedica za odgovorne. Niti politčkih za one odgovorne. O kaznenim još ne možemo govoriti jer navodno traju izvidi, ali definitivno, budući da Vlada nije pokazala ni želju ni volju da se obračuna s odgovornima za ovu aferu, za ovu pljačku, definitivno mora Sabor zasjedati, pogotovo ako još štrajk uzmemo u obzir. Zemlja se nalazi u izvanrednoj situaciji. Trebamo doći do epiloga, a vladajući ne žele da dođe do kažnjavanja odgovornih. Mislim da Sabor treba izvršiti taj pritisak”, rekao je Grmoja.

“Plenković nema hrabrosti smijeniti Upravu HEP-u jer ju je imenovao njegov mentor Mate Granić”

Zahtjev oporbenih klubova za izvanrednom sjednicom predsjednik Sabora Gordan Jandroković je odbio. “Cinično je od predsjednika Sabora koji pristaje na narativ da bi opozicija trebala imati 76 potpisa. Kad bi imala 76 ruku ne bi bila opozicija, u tom trenutku pala bi Vlada i išlo bi se na izbore. Jasno je da HDZ ima većinu i oni koji usprkos situaciji u zemlji drže ruke toj istoj većini”, komentirala je Benčić.

“Prošlo je više od dva tjedna otkako premijer Andrej Plenković zna za ovo. Čekao je jedan dan, pa drugi, pa jedan tjedan, pa drugi… Sad ulazimo u treći tjedan nerješavanja pitanja odgovornih. Kad imate premijera koji nije spreman na ovakvu ogromnu aferu smijeniti one koji su odgovorni, samo po liniiji propusta i odgovornosti, on je preuzeo svu odgovornost na sebe u tom trenutku, jednako kao i oni koji ga u tome podržavaju. Ključno je pitanje zašto Plenković nije spreman smijeniti Franu Barbarića (šefa Uprave HEP-a, op.a.). Kako to da taj veliki, moćni premijer koji sam za sebe govori da je najbolji u povijesti, kako to da on nema političku moć u stranci da smijeni Upravu HEP-a? I tko je zapravo šef HDZ-a i šef ove zemlje? To si pitanje moramo postaviti”, dodala je Benčić.

Grmoja smatra da Plenkoviće nema hrabrosti “jer je cijelu Upravu HEP-a imenovao njegov mentor Mate Granić koji je povezan s predatorima koji su povezani s ovom aferom”.

“Otud valjda ta želja da se ne dira Uprava HEP-a jer Mate Granić ima na njega (Andreja Plenkovića) utjecaj. Plenković želi izaći iz afera bez da dira Upravu HEP-a i ministra Filipovića. Ovo je sukob struja i unutar samog HDZ-a i interesnih skupina – jedne koja je nalinkana na PPD, a ima ekspozituru u Upravi HEP-a i druge koja je nalinkana na ministra Filipovića. Tu vidimo jedan sukob. Mi u oporbi ne želimo nikoga štititi. Smatramo da postoje politički odgovorni, ministar Filipović i oni koji predstavljaju ostale institucije u afgeri, a postoje moguće i oni kazneno odgovorni, a to su oni u Upravi HEP-a”, rekao je Grmoja.

Za utorak je, kaže Mostov zastupnik, dogovoren sastanak oporbe na kojem će, nada se on, doći do nekih ideja “kako vladajuće prisiliti da unatoč saborskoj stanci nastavimo potencirati ovu temu i natjeramo Plenkovića da odgovorni za ovu aferu konačno dobiju i nekakvu kaznu, barem u vidu političke odgovornosti”.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.