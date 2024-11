Beroševa odvjetnica nakon što mu je određen istražni zatvor: “Žalit ćemo se na odluku”

Podijeli :

Sudac istrage zagrebačkog Županijskg suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu i poduzetniku Saši Pozderu koje USKOK sumnjiči za korupciju pri nabavi preplaćenih bolničkih uređaja.

Nakon ročišta odvjetnica Vilija Beroša Laura Valković rekla je: “Pričekat ćemo i vidjeti odluku po žalbi koju ćemo podnijeti na rješenje kojim je određen istražni zatvor, a onda ćemo vidjeti kako će tijek postupka ići dalje. Nas iz EPPO-a nitko nije kontaktirao, nismo pozvani na ispitivanje niti nam je uručeno rješenje o provođenju istrage. Osim iz medija mi nemamo nikakvih podataka da se protiv gospodin Beroša nešto vodi pred Uredom europskog tužitelja.”

“Ispada da se vode dvije istrage za identične postupke, a znamo da to kazneno zakonodavstvo ne dopušta i vrlo se brzo treba donijeti odluka tko je nadležan provoditi istragu”, dodala je.

Odvjetnik Saše Pozdera i Novice Petrača Fran Olujić nakon ročišta je kazao: “U drugom postupku koji provodi europski javni tužitelj branitelj sam Novice Petrača i postoji prijedlog kojim se traži određivanje zatvora po tri zakonske osnove, to su mogućnost bijega, ponavljanja djela i utjecaj na svjedoke. O tome će biti odlučeno u 13 sati na ovom istom sudu. Pretpostavljam da će on doći u Republiku Hrvatsku, ali to je njegova odluka.”

“Nije bilo potrebe za istražnim zatvorom”

Odvjetnica je navela da se Beroš sada nije izjašnjavao: “Smatramo da nije bilo potrebe da se odredi istražni zatvor, radi se o medijski eksponiranom predmetu, a naš zakon propisuje puno blaže mjere od istražnog zatvora, kao što je istražni zatvor u domu, zabrana uspostavljanja kontakta sa svjedocima. Svjedoci su medijski eksponirani i gotovo je nelogično da bi sada okrivljenici uspostavljali kontakt sa svjedocima. Mi ćemo se na tu odluku žaliti.”

Istaknula je da je u odnosu na bivšeg ministra određen istražni zatvor zbog utjecaja na sedam svjedoka.

Olujić je naveo da je u odnosu na njegovog klijenta određen istražni zatvor zbog utjecaja na 21 svjedoka.

Beroševa odvjetnica rekla je da je obrana tražila istražni zatvor u domu, ali da je sud to odbio.

