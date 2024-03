Bivša saborska zastupnica o poruci ministra Piletića osobama s invaliditetom: “Što reći, a ne zaplakati?”

Podijeli :

Bivša saborska zastupnica, Vesna Škulić, gostovala je u u TNT-u kod Nataše Božić gdje je komentirala probleme s osobnim asistentima.

Škulić i sama se, kao osoba s invaliditetom, našla s brojnim preprekama prilikom pronalaska osobnog asistenta.

Ministar Marin Piletić kaže da je novi zakon o osobnoj asistenciji u punoj pripremi i da to što netko nije dobio asistenta ne znači ništa jer će ga jednoga dana dobiti.

“A što reći, a ne zaplakati. Ako to njemu nije ništa ja ne znam zašto je ministar i kako je to mogao reći. Ovo je fiktivni zakon. Prošle godine je bilo 254 radna dana i da su samo 10 vještačili dobili bi 2540 obrađenih osoba s invaliditetom. No i oni izvještačeni nemaju asistenta zbog nekih grešaka, krivo upisanih stvari i slično”, rekla je.

Napominje da ona ima rješenje za asistenta na 6 sati, ali da ga ne može uzeti jer se ne zna kolika će im biti plaća i gdje će ih naći. “Asistenti imaj malu plaću. Za isti rad nisu jednako plaćeni. Puno je tu nelogičnosti i ministar bi se barem trebao ispričati i reći – ljudi imamo problem”, dodala je.

Ministar Piletić poslao inspekciju socijalnim radnicama koje su upozoravale na tragediju i loše uvjete u domovima

“Ovaj zakon je za nas tajna. Ne znamo tko su članovi radne grupe koji su morali potpisati na tajnost sudjelovanja. Mi ne znamo našim asistentima objasniti što se mijenja. Ako im se u plaću uračunava topli obrok onda to nije plaća,, nego dodatak na plaću. Kada bi mi se netko sada javio na ovih 6 sati ja ne znam ni kolika mu je plaća”, objasnila je.

“Imam asistenticu već tri godina, a još uvijek nije prošla edukaciju”, dodala je Škulić.

“Naši zavodi nemaju kapaciteta, socijalni radnici “lipsaju”, imaju po tisuću zahtjeva na stolu jer je sve bačeno na njih. Prošle je godine stupio zakon i ako od tada svi izvještačeni, njih 1200, nisu dobili rješenje, po kojoj će se logici u ova dva mjeseca izviještačiti svi ostali. To je tehnički nemoguće po ovim uvjetima, jedino ako promjene način rada”, rekla je.

