Hrvati se vraćaju iz Irske i Njemačke? “Rekli su mi da je Hrvatska imala ovakve uvjete, nikada ne bi otišli”

Krešimir Akčar (HDZ) i Petra Mandić (Most) bili su gosti TNT dvoboja kod Nataše Božić.

Na početku su se dotaknuli teme stranih radnika i demografiji u Hrvatskoj.

Ačkar kaže da novi vladin dokument, točnije strategija, jako dobra i da ju je pohvalila i sama oporba. “Kolega Hajduković je rekao da ne može vjerovati da ovakvu jednu strategiju može napisati HDZ. Mnoge stvari su išle u smjeru populizma, ali ova strategija je napravljena zbog demografije”, rekao je.

Slaže se da treba motivirati ljude na povratak. “Svi koji su pročitali strategiju mogu vidjeti da je napisana bez uljepšavanja i da ona nije provedbeni plan, ali 9,6 milijardi se osigurano u tom kontekstu. Imam niz situacija iz svoga okruženja gdje su se ljudi vratili iz Irske i Njemačke i rekli da je Hrvatska imala ovakvu strategiju i odbitke porezne da ne bi nikada niti otišli. U Irskoj je dječji vrtić od 800-1000 eura, a u Velikoj Gorici dajemo subvenciju od 20 eura, dok će vrtići od jeseni biti besplatni”, dodao je.

Most, tvrdi Mandić, ne smatra da je strategija dobra. “Pozdravljano svaki napredak gdje se obiteljske vrijednosti stavljaju na prvo mjesto. Ali u Hrvatskoj obiteljske vrijednosti nisu vrednovane kako treba jer su na prvom interesi korporativni interesi, kao i interesi raznih lobija, kao i zelenih politika. To se vidi kod usklađivanja poslovnog i privatnog života. Sve politike EU-a kao rodna ravnopravnost i zelene politike su prožete kroz strategiju, što ne bi bilo problem da su obiteljske vrijednosti na prvom mjestu, da zelene politike neće utjecati na status naših politika”, rekla je Mandić.

“Dat ću vam primjer auta. Ja imam petero djece i treba mi automobil sa sedam sjedala, a vozila koja će biti u budućnosti mogući za kupiti bit će stariji auti, a sada se sufinanciraju samo skupi auti. U ovom planu nema nigdje plana kako će se sufinancirati auti za velike obitelji. S druge strane, stvara se dojam da su plaće strašno narasle, ali plaće obitelji s dvoje djece su rasle za 30 eura s doplatkom, a s troje djece je to 60 eura. To je katastrofa”, dodala je.

Ačkar kaže da je novim zakonom povećan broj djece koja primaju doplatak i da su na korak do univerzalnog doplatka. “Prvi cilj strategije o opstanak obitelji i mladih, ja nisam ovdje nigdje pročitao ikakve zelen politike. Sve što ide u cilju demografije, apsolutno da”, odgovorio je.

“Činjenica je da struka govori da se 3 posto BDP-a treba odvajati za obitelji. To su sredstva duplo veća od onoga što su oni predvidjeli i onda bi se dalo ostvariti sve te mjere. Ako želimo da se vrate ljudi treba nam pravedna država, obiteljske vrijednosti i individualna sloboda. Novaca ima, ali pitanje je u što se ulaže”, navela je Mandić.

Što se stambene politike tiče, Ačkar kaže da je to prioritet strategije. “Novaca ima, da, ali Most je govorio da je Plenković briselski ćato, no novac dolazi upravo zahvaljujući lobističkom položaju i ugledu Plenkovića. Onda Miri Bulju ne smeta otvarati vrtić koji je sagrađen tim novcem. Što se stambenog pitanja tiče, APN je omogućio 30.000 obitelji da riješe pitanje stambenog zbrinjavanja”, rekao je.

Mandić kaže da premijer nije lobist nego suvereni premije. “Ako o tome ovisimo, naš status u EU- u je loš i to treba mijenjati. APN je doprinosio povećanju cijena nekretnina. Određeni segment kreditiranja mladih obitelji mora postojati, ali moraju se aktivirati i državna zemljišta i nekretnine, no to se ne događa”, rekla je Mandić te dodala da Most ima prijedlog gdje bi se kupnja nekretnine sufinancirala ovisno o broju djece.

