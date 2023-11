Bivši diplomat: “Nisam siguran da Netanyahu nije bio u dosluhu s ekstremnim krilom Hamasa”

Podijeli :

Bivši diplomat Božo Kovačević gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao primirje u ratu Izraela i Hamasa, ali i zategnute diplomatske odnose Hrvatske i Srbije.

Kovačević tvrdi kako je Izrael jasno rekao da ništa nije gotov dok ne bude gotovo. “To je razumljivo s obzirom na genezu sukoba i užasni teroristički napad Hamas i ništa manje užasna izraelska odmazda. Jasno je da su napetosti velike, ali su i sve druge zainteresirane strane napete i nesigurne. Dogovor o prekidu vatre dobar je za taoce koji će biti oslobođen i pretpostavljam da će pomoći stotinama tisuća Palestinaca u gazi da dođu sebi”, rekao je.

Što se uloge Katara tiče, kaže kako su njihovi diplomatski odnosi s Izraelom uspostavljeni 90-ih, da bi potom 2009. bili prekinuti, ali su nastavljani kontakti. “Znamo da je rukovodstvo Hamasa smješteno u Kataru, a to je ipak način da se s Hamasom održavaju kontakti. S obzirom na politiku premijera Netanyahua koja je bila kao da želi izazvati terorističku situaciju, nisam siguran da Netanyahu nije bio u dosluhu s ekstremnim krilom Hamasa”, dodao je.

Hoće li Hamas stvarno osloboditi taoce? “Optimizma nema previše. Sigurno će iskoristiti prekid vatre”

Smatra da nije jasan cilj izraelske politike. “Ja sam rekao na početku da Izrael neće stati dok broj žrtava na palestinskoj strani ne pređe broj njihovih žrtava. Ali i dalje ne znamo koji je njihov politički cilj. Ponovno se govori o ideji o dvije države, no što to znači za ljude na Zapadnoj obali, hoće tamošnji stanovnici napustiti okupirana područja. Sve su to velika pitanja”, naveo je Kovačević.

Tvrdi da je problem borbe protiv terorizma taj što je Zapad proglasio rat protiv terorizma, a to je omogućilo Amerikancima da u cijelom svijetu poduzimaju akcije suprotne međunarodnom pravu i suprotne zakonima države u kojima ih poduzimaju time su doveli u potanje vrijednosti za koje ratuju, a to je vladavina prava. “Poginulo je 130.000 kolateralnih žrtava koje nisu bile povezane s terorizmom.

“U kontekstu toga, Izraelcima je u najmanju ruku jednako važan cilj ubiti što više Palestinaca, kao što je i odstranjenje Hamasa”, dodao je i istaknuo da je ovo zasigurno kraj političke karijere Netanyahua.

Što se tiče diplomatskih trzavica između Hrvatske i Srbije, Kovačević kaže da svaka zemlja ima pravo proglasiti diplomata “personom non-grata”, ali da mora to objasniti što srpska strana nije napravila. “Namjera je da se pogoršaju odnosi. No ta protjerivanja nisu bila iznenađenja, direktor naše obavještajne agencije je najavio da će Srbija poduzeti korake ka pogoršavanju odnosa”, rekao je.

“To govori da je srpskoj strani stalo da odnosi između zemalja ne budu dobri. Pretpostavljam da su razlog izbori u Srbiji”, dodao je.

