Hoće li Hamas stvarno osloboditi taoce? “Optimizma nema previše. Sigurno će iskoristiti prekid vatre”

Podijeli :

AHIKAM SERI / AFP

Prvi put od 27. listopada, kada su Izraelske obrambene snage započele kopnenu invaziju na Gazu, postignut je dogovor o prekidu vatre između Izraela i Hamasa. Obustava vatre trebala bi početi u petak i trajati najmanje četiri dana tijekom kojih će, ako se strane budu držale dogovora, Hamas pustiti 50 talaca otetih u Izraelu, a Izrael zauzvrat osloboditi 150 palestinskih zatvorenika.

Također, u Gazu bi tijekom prekida vatre trebalo stići stotinjak kamiona s humanitarnom i medicinskom pomoći kako bi se ublažila strahovita humanitarna kriza u toj enklavi.

Izrael i Hamas postigli dogovor, pustit će 50 talaca. Oglasio se Biden Katar pregovara o puštanju 50-ak talaca i trodnevnom primirju između Hamasa i Izraela

Izrael je pokrenuo rušilačke napade i invaziju na Gazu (u kojima je do sada podginulo više od 10 tisuća ljudi) dvadeset dana nakon što je Hamas izveo dotad nezapamćeni krvavi napad na Izrael ubivši 1.200 ljudi i otevši najmanje 237 koje je kao taoce odveo u Gazu.

“Izrael i Hamas pregovaraju već tjednima”

Prekid vatre, dogovoren posredovanjem Katara, daje nadu da bi uskoro moglo biti postignuto trajnije primirje, eventualno i kraj sukoba, iako izraelske vlasti poručuju da su ovog puta odlučne “dovršiti eliminaciju Hamasa”. Stručnjak za Bliski istok Vedran Obućina kaže da su zahtjevi za primirjem dugo prisutni pa je ono bilo očekivano, no nije se znalo u kojem bi trenutku moglo nastupiti. Pitali smo ga kako procjenjuje šanse da se primirje održi dulje od ova četiri dogovorena dana.

Netanyahu: Cilj je da u Gazi više ne bude ničega što bi prijetilo Izraelu Oglasio se šef Hamasa, kaže da je blizu sporazum o primirju s Izraelom

“Situacija je toliko dramatična da je i najmanji korak naprijed velika vijest. Svaki dan mira je dan dobiven protiv rata, a ovaj prekid vatre mora postati neodređen. Izrael i Hamas pregovaraju tjednima, pa dijalog nije nemoguć. Svi izraelski taoci imaju pravo vratiti se kući, a ljudi u Pojasu Gaze imaju pravo prestati umirati. Prijetnja se ne smije nastaviti ni minute više. Šteta koja je već učinjena tolika je da će trebati godine da ponovno izgrade svoje živote. Stoga, ovaj prekid vatre mora biti trajan, ali optimizma nema previše. Ako dvije strane nastave ovaj sukob, samo će se nastaviti nepregledne patnje naroda. Ako se to nastavi, bojim se da će Izrael izgubiti bilo koju viziju demokratičnosti, da ne govorim o moralnosti, dok će Palestina izgubiti sve tračke nade potpore u međunarodnoj zajednici”, kaže.

“Amerikanci se punom snagom vraćaju na Bliski istok”

Iako je Katar posrednik u ovom dogovoru, Obućina ne dvoji da je ipak presudna uloga Washingtona.

“Sada su se Amerikanci punom snagom vratili na Bliski istok kao moćan igrač u dvostrukoj ulozi sile zaštitnice Izraela i posrednika. Nitko drugi nema takvu diplomatsku moć – ni Europska unija, a pogotovo ne Kina ili Rusija sa svojim dvostrukim standardima. Činjenica da će državni tajnik Antony Blinken uskoro putovati u regiju po treći put od početka rata znak je da je SAD predan dopuštanju da konstruktivno poslijeratno rješenje izroni iz grobova i ruševina. Katar je ovdje poluga kojoj mogu vjerovati sve strane. I ne manje važno – u Dohi se nalazi političko sjedište Hamasa. Skladna katarska diplomacija daje tom emiratu moćnu ulogu posrednika, no realna je moć u rukama Washingtona”, ističe Obućina.

Palestinski profesor prava: Ideja uništavanja Hamasa je nemoguća, čak i vojno, evo i zašto Netanyahu: Pokušavamo smanjiti broj civilnih žrtava u Gazi, ali bez uspjeha

Vrebaju i Islamski džihad, trgovci ljudima…

Pitali smo ga i je li Hamas pristao na puštanje talaca zbog ogromnih pretrpljenih gubitaka. Kaže da je to svakako jedan od čimbenika, ali da ne treba zanemariti ni ulogu Katara i drugih arapskih zemalja “koje teže mirnom raspletu ove ratne pustolovine”.

“Pregovori o taocima ulili su nadu s jedne strane, ali i otkrili apsurdnost ovog rata. Nepredvidivost Hamasa već je dokumentirana činjenicom da je držao bebe i stare ljude u zatočeništvu šest tjedana. Čak ni prekid vatre o kojem se pregovara u zamjenu za živote talaca Hamas ne povezuje s obećanjima humanitarne pomoći palestinskom stanovništvu. Iskoristit će vrijeme za ponovno okupljanje i reorganizaciju, ali je pitanje hoće li imati snage za još jedan protuudar. Položiti oružje nakon tjedana mržnje i borbi zahtijeva monolitnu organizaciju, ali iznad svega veliku dozu hladnokrvnosti. Usred napetosti koje su se nakupile u borbi od kuće do kuće, mali detalj bio bi dovoljan da poništi posao diplomacije. Iznenadno nametnuto primirje između dviju strana uvijek je krhko i izloženo pogreškama, nesporazumima i provokacijama onih koji žele rat voditi do gorkog kraja. U Pojasu Gaze to uključuje Hamas kao i druge skupine, od još ekstremnijeg Islamskog džihada do trgovaca ljudima koji se nadaju obogatiti kroz trgovinu taocima”, smatra Obućina.

Slabosti Izraela vide se u tri stvari

Znakova slabosti ima i na izraelskoj strani, ali one nisu, poput hamasovskih, vezane za borbene sposobnosti.

Zašto je Rusija gubitnik u ratu na Bliskom istoku? Tko čini osovinu otpora i koji se sve igrači mogu uključiti u rat na Bliskom istoku?

“Izrael ima moć u potpunosti osvojiti Pojas Gaze i vjerojatno učiniti takav pokolj stanovništva koji bi bio daleko najveći zločin koji je izraelska vlada ikad napravila. Slabost je u načinu kako riješiti ovaj problem. Izraelska vlada se mora suočiti s tri glavne činjenice: Prvo, mora zaustaviti napade u kojima se više ne može sakrivati iza činjenice da su hamasovci u potpunosti pomiješani sa civilima. Jednostavno si ne može dozvoliti da nastavi s akcijom masovnog ubijanja ljudi. Drugo, Benjamin Netanyahu ne može držati svoju naciju u šaci. S trajnim primirjem, mora raspisati izbore i biti svjestan da ih može izgubiti i posljedično otići u zatvor. I treće, Izrael mora ozbiljno razmišljati o rješenju dviju država, što sada od Tel Aviva očekuju sve članice Vijeća sigurnosti i međunarodna zajednica u cjelini. Ako to ne učini, Izrael će postati zemlja koja čini masovne zločine koje će dobiti osudu UN-a, ali za koje nitko neće nikada odgovarati zbog strahovito jakog lobija”, kaže ovaj stručnjak za Bliski istok.

Obućina ističe da ni Izraelci ni Palestinci, a ni zemlje kojima su okružene ne mogu sebi priuštiti ponovljene ratove kao normalno stanje.

“Četiri dana nisu ni približno dovoljna da se razbije logika nasilja. Ali s većinom talaca koji čekaju na oslobađanje i s dvije nacije koje čeznu za mirom, odgovorne vlade na Zapadu i u arapskom svijetu trebale bi pozvati na produženje prekida vatre i odmah pokrenuti opsežnu i obvezujuću akciju za razdvajanje dviju strana. Prvo u Gazi. Ali s ciljem da se otvori put dvjema državama u miru”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.