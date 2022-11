Bivši ministar obrane tvrdi: Rusi se jedva održavaju u ovom ratu

Podijeli:







Izvor: BULENT KILIC / AFP / ilustracija

Bivši ministar obrane Ante Kotromanović govorio je o stanju u Ukrajini, padu raketa u Poljskoj kao i o komunikaciji predsjednika i premijera.

O padu dviju raketa u Poljskoj Kotromanović kaže kako je to incident koji se događa, da je to očekivano.

“Imali smo i mi takav slučaj na području Hrvatske kada je doletio taj dron. Mislim da je NATO staloženo reagirao u ovom trenutku kao i poljska vlada”, podsjeća Kotromanović.

Dodao je kako su takve stvari moguće u budućnosti ako se nastave ovakve tenzije.

“To je nepredvidivo, ponekad se to zove prijateljska vatra. Stvari treba gledati racionalno i hladno i ne dizati tenzije do usijanja kao što to radi Zelenski. On se brani, njemu to odgovara”, rekao je Kotromanović.

Na pitanje može li se povući paralela s padom drona u Zagrebu i padom raketa u Poljskoj, bivši ministar obrane kaže kako su to potpuno dva drugačija djela.

“Gore su to bile S-300 rakete, a ovdje je bio taj dron. Je li bio izviđački ili je nosio nešto eksploziva… mi do dan danas nismo utvrdili”, rekao je.

Smatra kako bi Hrvatska trebala nastaviti pomagati Ukrajini jer bi i mogli nešto naučiti od ukrajinske vojske u svemu.

“Svi mi možemo učiti od ukrajinske vojske u svemu. O tome kako ratuju, kako se rade nove taktike. Puno se toga promijenilo, to je puno moderniji način ratovanja. Mi od njih možemo štošta naučiti, baš o svemu – taktici, uporabi snaga, formiranju postrojbi, ubacivanju dronova od razine desetine voda i satnije. To je ono što bi zbilja dobro da naše vojno vodstvo zatraži i upozna se s tim metodama”, rekao je Kotromanović u studiju Večernji TV-a.

Komentirao je i komunikaciju dva brda te dodaje kako smatra da je treba biti više. Nada se da će doći to vrijeme da ta komunikacija bude bolja. Također smatra kako bi predsjednik i premijer stavili sve iza sebe kada bi došlo do neke ozbiljne situacije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.