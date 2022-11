Bivši veleposlanik u Rusiji: Svijet je na korak do novog rata

Podijeli:







Izvor: REUTERS/Kacper Pempel

Bivši veleposlanik u Rusiji, Božo Kovačević, gostovao je u Novom danu i komentirao eksploziju projektila na tlu Poljske, kao i mogućnost eskalacije sukoba na relaciji Rusija - Zapad.

Dmitrij Medvedev je rekao da se Zapad približava novom svjetskom ratu, a bivši naš veleposlanik u Rusiji slaže se s tom tvrdnjom.

“Je, svijet je na korak do novog rata, a ključni pomak prema takvoj situaciji je napravila Rusija agresijom na Ukrajinu. Mi vidimo da su Amerikanci suzdržani u povodu utvrđivanja odgovornosti za te projektile, što je i razumljivo, jer ne žele nepromišljeno ući u treći svjetski rat. Jer ako bi ovaj napad bio ruski napad na članicu NATO-a, bilo bi moguće aktivirati i članak 5 povelje NATO-a i očito Amerikanci to žele izbjeći i inzistiraju na detaljnoj istazi. Treba reći da drugi događaji koji bi mogli pridonijeti eskalaciji nisu istraženi, eksplozije na Sjevernom toku i kao i onaj ispaljeni projektil koji je završio u Hrvatskoj”, rekao je Kovačević.

VEZANE VIJESTI Rusija: Netko pokušava izazvati rat između nas i NATO-a Čelnici G20 u deklaraciji osudili rusku agresiju na Ukrajinu

Upitan zašto sedam mjeseci nakon što je dron pao u Zagreb nema službenih rezultata istrage, Kovačević je rekao da je na to teško odgovoriti.

“Najvjerojatnije zato što nema konačnog rezultata, a možemo govoriti i o motivaciji da se u svakom od incidenata istraži njegova geneza jer moguće je da odgovornost nije na onoj strani koja se čini da bi mogla biti odgovorna”, rekao je Kovačević.

“Kad je riječ o Rusiji, njihova je pozicija umnogome otežana, osobito što se tiče uvjerljivosti njihovih trvrdnji. Govorili su i da Rusija ne namjerava napasti Ukrajinu i da neće napasti Ukrajinu, a nakon što su to učinili, Lavrov je rekao da Rusija, kao što nije napala Ukrajinu, ne namjerava napasti nijednu drugu zemlju. Bilo bi iracionalno da Rusija napadne NATO, ali bilo je iracionalno i napasti Ukrajinu. A da ne govorim o odluci o priopojenju četiriju ukrajinskih oblasti u trenutku kad je Rusija počela gubiti rat na terenu. Zbog takvog niza događaja i raskoraka ruskih lidera sa stvarnošću, uvjerljivost bilo čega što oni danas javno kažu bitno je smanjena”, rekao je Kovačević.

Situaciju je, smatra bivši veleposlanik u Rusiji, primirila i informacija iz američkih izvora, koji sugeriraju da je riječ o ukrajinskim antiratnim projektilima, koji su trebali srušiti ruske rakete pa su pali na Poljsku.

VEZANE VIJESTI Aktiviran članak 4 NATO-a. Što to znači? UŽIVO Pljušte reakcije zbog projektila u Poljskoj, sazvan hitan sastanak NATO-a

“Čini se da je, ako sudimo i na osnovi izjave poljskog premijera koji nije inzistirao na primjeni članka 5, koji je ostavio otvorenu mogućnost da istraga utvrrdi rezultate koji ne bi navodili na zaključak primjene članka, sasvim je sigurna intenzivna komunikacija između američke i poljske diplomacije. Poljska strana je iskazala izrazito odmjeren pristup problemu i možemo očekivati da će nastojanja ponajprije američke strane da ne dođe do žestoke eskalacije biti prihvaćena. Ali kad se u nekoj zemlji vodi rat visokog intenziteta i kad su napetosti između agresora i onih koji pomažu Ukrajini tako velike, onda je moguće da izbiju namjerno ili nenamjerno izazvani incidenti”, rekao je Kovačević.

Aktivcija članka 4 korak je prema primjeni članka 5, dodao je Kovačević, ali izjave poljskog premijera ipak ukazuju na to da će se aktivnosti zaustaviti na primjeni članka 4.

Objasnio je i da bi primjena članka 5 značila objavu rata Rusiji. “Dosad je samo jednom primijenjen, u napadu Al Quaide na SAD 2001. godine, odgovor je bio američki napad na Afganistan jer je ta zemlja dala utočište Osami Bin Ladenu. Ovo bi bio drugi slučaj, samo što je suprotna strana danas ona koja se znatno razlikuje od Afganistana, to je nuklearna sila Ruska Federacija i nedvojbeno je da bi objava rata implicirala i korištenje nuklearnog naoružanja. Postojanje nuklearnog oružja bilo je jamstvo sigurnosti, jamstvo da neće doći do trećeg svjetskog rata jer bi bilo zajamčeno uništenje i vjerujem da će zbog toga biti izbjegnuta primjena članka 5, a to ovisi i o rezultatima istrage”, rekao je Kovačević.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.