Medvedev: Zapad se približava još jednom svjetskom ratu

Bivši ruski predsjednik i Putinov dugogodišnji saveznik Dmitrij Medvedev rekao je da je eksplozija na poljskom teritoriju pokazala da se zapad približava još jednom svjetskom ratu.

“Incident s ukrajinskim navodnim ‘raketnim udarom’ na poljsku farmu dokazuje samo jedno: vodeći hibridni rat protiv Rusije, Zapad se približava svjetskom ratu”, napisao je Medvedev na Twitteru.

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war.