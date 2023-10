Bivši voditelj u SOA-i o odgovoru Izraela: “Ako dođe do kopnenog ulaza u Gazu, to će biti totalni masakr”

Podijeli :

REUTERS/Mohammed Salem

Bivši voditelj operacija u SOA-i Ante Letica komentirao je u Novom danu situaciju u Izraelu i odgovarao na pitanje znači li ovaj napad i kraj mita o izraelskim sigurnosnim službama?

Letica smatra da je ovo fijasko obavještajno sigurnosnog, ali i obrambenog sektora Izraela. “Narušen je ugled Mossada, Šin beta i Amana. Mislilo se da su to vrlo organizirane i efikasne službe, no pokazalo se da imaju dosta problema i propusta, Hamas je, sam ili uz nečiju pomoć, odlično pripremio obavještajno ovu akciju da Izraelci nisu uspjeli doći do toga da se nešto priprema”, rekao je.

“Prelazak granice koja se štiti vojno, tehnički i barijerama, bodljikavom žicom i kamerama je nešto strašno. Hamas je izvanredno zaštitio svoju operaciju da slučajno neki podatak nije otišao u javnost. Navodno su Egipćani upozorili Mossad da se nešto priprema, a oni na to nisu reagirali. Jedna doza prevelike samouvjerenosti, uspavanosti i rutine im se vratilo kao bumerang. Ovo je sada rješavanje posljedica, a ne uzroka”, dodao je.

Napominje da mi ne znamo cilj ove Hamasove operacije. “Neki misle da je to zaustavljanje normalizacije odnosa Izraela i Saudijske Arabije, neki kažu da su Rusi uključeni da maknu fokus s Ukrajine, mi ne znamo. Je li možda cilj veći arapski ustanak i dijeljenja Izraela te stvaranje sukoba većeg razmjera, pa čak i svjetskog sukoba, radi stvaranja palestinske države, moguće je”, tvrdi Letica.

“Ovo je strašan zločin i nerazumljiva količina mržnje. Ovo što sada radi Izrael je opasno za njih jer mora ići na kopneni ulaz u Gazu, a ti ljudi nemaju gdje pobjeći”, upozorio je.

Što se tiče Hrvata u Izraelu, smatra da obično ministarstvo vanjskih poslova u suradnji s tamošnjom vladom donosi procjene kada je potrebno građane povući iz te zemlje, ili im uputiti preporuku. “Sigurno da je zračni promet nad Izraelom bio zatvoren i bilo je određenih problema”, dodao je.

Letica misli da će situacija eskalirati na pojasu Gaze i ako dođe do kopnenog ulaza, to će biti totalni masakr, posebno među civilima.

Dodao je da je Hamas za njega teroristička organizacija, ali da je ta mržnja posljedica 75 godina loših odluka i pogrešnih politika. “Izrael može uništiti njihovo vodstvo, ali neće uništiti ideju Hamasa koja živi u 50 posto Palestinaca i mladih Palestinaca, a to su ljudi koji su se rodili, odrasli i žive u logoru”, rekao je.

