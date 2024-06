Bosanac: Problemi Bartulice dokaz su da je DP “imovinski pokret”

Podijeli :

„Kada pokušava objasniti svoju imovinsku karticu i svoje prihode sve više se zapetljava umjesto da se otpetljava, pogotovo je čudan način na koji obrazlaže svoju imovinu, s argumentima da je uzdržavan od svojih roditelja i prijatelja", kazao je Bosanac ustvrdivši kako sve to samo dokazuje da je Domovinski pokret zapravo „imovinski pokret”.

Saborski zastupnik i nositelj liste stranke Možemo! na europarlamentarnim izborima Gordan Bosanac ustvrdio je u četvrtak kako problemi s imovinskom karticom Stephena Nikole Bartulice samo dokazuju da je Domovinski pokret zapravo „imovinski pokret”.

“Čovjek koji je glasni zagovaratelj radikalnog slobodnog tržišta u Hrvatskoj to slobodno tržište svodi na prijatelje i na rodbinu”, napomenuo je.

Bosanac očekuje da se ta situacija što prije razjasni i Bartulica objasni tijek novca jer bi, kao mogući budući eurozastupnik, mogao biti izložen raznim lobističkim pritiscima i interesnim grupama.

“Plakat Domovinskog pokreta na koje je pogrešno napisana rodna ideologija možda je kruna njihove promašene europske kampanje”, ustvrdio je. Naime, društvenim se mrežama proširila snimka jumbo predizbornog plakata Domovinskog pokreta na kojem Bartulica pozira s predsjednikom stranke Ivanom Penavom pod sloganom “Rodna polja da, rodna ideologodija ne!”.

„Nadam se da će birači shvatiti da je to površno bavljenje općenito nekakvim pojmovima gdje samo žele zastrašivati ljude, servirati neke svoje radikalne politike, ali u stvari im nije do toga uopće stalo, niti ih je briga do te mjere da nisu spremni ni ispraviti gramatičku grešku na predizbornom plakatu”, kazao je Bosanac.

Sastanak glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića sa Slavkom Linićem, Brankom Šegonom i Tihomirom Kraljem Bosanac je ocijenio kao Turudićevo stavljanje u službu vladajuće stranke. „On oživljava nekakav predmet koji je star više od deset godina i imajući u vidu da se nalazimo u godini u kojoj ćemo birati novog predsjednika ili predsjednicu, ovo meni polako počinje mirisati na Trumpovsku Ameriku, pokušaj miješanja pravosuđa u predizborne procese koji su pred nama”.

„Ovo ostavlja dojam da se opet politizira DORH, politički i strateški uzimaju pojedini slučajevi, a posebno će biti loše ako on to radi zato što bi se osvetio nekome koga je na ovaj ili onaj način prozivao u kampanji”, rekao je Bosanac misleći pritom na predsjednika RH Zorana Milanovića.

Referirajući se na oštro protivljenje DP-a da se za predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina imenuje SDSS-ov Milorad Pupovac, Bosanac je ustvrdio da je to problem koalicije HDZ-a i DP-a. „Domovinski pokret je ušao u slijepu ulicu inzistirajući na tome da se želi obračunavati sa srpskom nacionalnom manjinom i na njima je da taj problem riješe”, smatra Bosanac.

