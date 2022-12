Podijeli :

Izvor: Josip Regovic/PIXSELL

Zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić u subotu je u božićnoj čestitki rekao da je Božić poziv na mir, na ljudsku blizinu, gostoljubivost i solidarnost.

“Unatoč protjecanju vremena, ne smanjuje se divljenje što ga božićni događaj izaziva kod ljudi. To divljenje nastaje u susretu s Istinom, Dobrotom i Ljepotom”, napisao je Bozanić u čestitki sažetoj, kako kaže, u tri riječi: radujmo se, slavimo, živimo!

“To je Božić! To je Bog naš, koji nas poziva na radost i veselje. To je Bog koji se raduje našoj radosti. To je Bog koji želi da je nama dobro, da smo mi radosni. To je Bog koji želi biti s nama. To je Bog koji se rodio u Betlehemu da bude jedan od nas. To je Božja dobrota koja nas prihvaća onakve kakvi jesmo”, rekao je i dodao kako je Božić nerazumljiv ljudskoj logici, ali ga tumači Božja ljubav i Božja dobrota.

Kardinal Bozanić istaknuo je i da slaviti Božić znači prihvatiti Božji dar koji se daruje ljudima i kazuje da se Bog želi približiti svakom muškarcu i svakoj ženi, svima nama, da bi nam priopćio svoj život i svoju radost.

Božić nas ne smije ostaviti na miru i u zatvorenosti

“Božić je događaj po kojem nam Bog predaje svoga Sina koji je – radi nas i našega spasenja – rođen u Betlehemu, u tijelu našega tijela. Bog je došao među nas u liku malenog djeteta. Ovo je otajstvo kršćanske vjere: Bog je postao čovjekom. Bog je među nama kao jedan od nas. To je velika vijest, to je navještaj radosti: Bog nas toliko ljubi da je postao to što smo mi, jedan od nas, da bismo mi postali ono što je On: sinovi i kćeri Božje”, naglasio je i pozvao: “Živimo Božić snagom Božjega milosrđa u kojemu nitko nije isključen, nitko premalen, nitko osamljen”.

Božić nas, kaže, vodi k jaslicama gdje se slavi život, jer Dijete se rodilo. “Jaslice nam oživljuju spomen Isusova rođenja. Jaslice nas približuju djeci koja se raduju Božiću. Jaslice nam dozivlju u sjećanje Božiće našega djetinjstva. Pred jaslicama se razmatra, moli, diže dušu k Bogu”.

Pred jaslicama zahvalimo Bogu što nam je dao Isusa, pozvao je Bozanić te naglasio da bi razmatrati jaslice odvojeno od stvarnog života, značilo od Božića učiniti lijepu priču koja bi u nama pobudila dobre osjećaje, ali koja bi nas ostavila bez stvarateljske snage Isusova evanđelja.

Božić nas, kaže, ne smije ostaviti na miru i u zatvorenosti.

“Dragi prijatelji, dragi ljudi dobre volje, neka nam ni ovog Božića ne ponestane konkretne solidarnosti s ljudima koji su u teškoćama, s ožalošćenima, s bolesnima i osamljenima, sa svima koji trpe, koji plaču, koji se smrzavaju, koji umiru. Posebno mislim na braću i sestre u Ukrajini. Božić je poziv na mir, na ljudsku blizinu, gostoljubivost i solidarnost. Božić nas otvara Božjoj ljubavi i poziva na radost koju nam Bog daje”, napisao je te svim poželio sretan Božić.

