Stručnjaci pojasnili koje lijekove osobito ne smijete miješati s alkoholom

Izvor: günter/Pixabay/Ilustracija

Čaša ili dvije šampanjca uz božićni ručak. Hladno pivo na plaži. Par zločestih koktela s prijateljima na proslavi Nove godine. Ima toliko prilika za opuštanje uz alkohol.

No, ako uzimate određene lijekove, oni u kombinaciji s alkoholom mogu ostaviti razne posljedice na vaš organizam. U slučaju nekih lijekova, to znači da oni jednostavno neće biti jednako efikasni. U drugim slučajevima, možda riskirate vlastiti život, upozorava Science Alert.

Evo što trebate znati ako u ovo božićno vrijeme uzimate neke lijekove, a istovremeno planirate popiti koju čašicu.

Zašto je ovo bitno?

Nakon što popijete lijek, on putuje do vašeg želuca. Odande ga vaš organizam prenese u jetru, gdje se lijek metabolizira i razgrađuje prije nego uđe u krvotok. Svaki lijek koji uzimate posebno je doziran, pri čemu se uzima u obzir metaboliziranje u jetru.

Neki lijekovi metaboliziraju se više, što znači da nedovoljno lijeka dospije do krvotoka, a on je samim time i manje efikasan. Drugi lijekovi metaboliziraju se manje, što znači da u krvotok dospije mnogo veća doza od preporučene, što može dovesti do predoziranja.

Efekti alkohola (kao što je pospanost) mogu pridonijeti efektu lijekova.

Reakcija koju ćete imati, kao i to hoće li do nje uopće doći, ovisi o mnogo faktora. Oni uključuju vrstu lijeka koji uzimate, dozu, koliko alkohola ste popili, vašu dob, genetiku, spol i generalno zdravlje.

Žene, stariji i oni koji imaju probleme s jetrom pod većim su rizikom od reakcije lijeka na alkohol.

Koje lijekove ne treba miješati s alkoholom?

Mnogi lijekovi reagiraju u kombinaciji s alkoholom, i nema veze je li vam ih prepisao liječnik ili ste ih kupili bez recepta (kao na primjer lijekove na biljnoj bazi).

1. Lijekovi + alkohol = umor, koma, smrt

Konzumacija alkohola u periodu u kojem uzimate i neke lijekove koji utječu na živčani sustav i umanjuju stimulacije može imati kumulativne efekte. Zajedno, alkohol i ti lijekovi mogu vas učiniti dodatno pospanima, usporiti vaš puls i disanje, a u ekstremnim slučajevima dovesti do kome ili smrti. Te posljedice vjerojatnije su ako uzimate više od jedne vrste tih lijekova.

Lijekovi na koje treba pripaziti su oni protiv depresije, anksioznosti, shizofrenije, boli (osim paracetamola), poremećaja spavanja (kao što je nesanica), alergija, kao i prehlada i gripa.

Najpametnije je ne uzimati alkohol dok pijete ove lijekove ili konzumaciju alkohola svesti na minimum.

2. Lijekovi + alkohol = dodatni efekti

Miješanje alkohola s nekim lijekovima pojačava učinak tih lijekova.

Jedan primjer je tableta za spavanje zolpidem, koju se ne smije uzimati u kombinaciji s alkoholom. Rijetke, ali ozbiljne nuspojave tih tableta uključuju neobično ponašanje tijekom sna, kao što je jedenje, vožnja ili hodanje u snu, a to postaje vjerojatnije ako se uz njih konzumira i alkohol

3. Lijekovi + craft pivo ili pivo iz kućne radinosti = visoki krvni tlak

Neke vrste lijekova dovode do reakcije samo u kombinaciji s nekim određenim vrstama alkohola.

Primjeri uključuju neke antidepresive, kao i lijek protiv Parkinsonove bolesti kao i neke lijekove protiv raka.

Ti inhibitori reagiraju samo na određene vrste craft piva, belgijskih, korejskih, europskih i afričkih, kao i piva i vina iz kućne radinosti.

Te vrste alkoholnih pića sadržavaju visoke razine tiramina, supstance koju tijelo obično samo razgrađuje, a sama po sebi nije štetna. Ipak, inhibitori u lijekovima sprječavaju vaše tijelo da razgradi tiramin, što povećava njegove razine u vašem organizmu i dovodi do porasta krvnog tlaka na opasne razine.

4. Lijekovi + alkohol = posljedice čak i nakon što ih prestanete piti

Neki lijekovi reagiraju na alkohol zato jer mijenjaju način na koji vaše tijelo alkohol razgrađuje.

Ako pijete alkohol dok uzimate takve lijekove, može doći do mučnine, povraćanja, crvenila u licu i vratu, osjećaja nedostatka zraka i vrtoglavice, ubrzanog pulsa ili sniženog krvnog tlaka. To se može dogoditi čak i nakon što prestanete uzimati te lijekove i tek tada konzumirate alkohol. Na primjer, ako uzimate metrodinazol, trebali biste izbjegavati alkohol tijekom perioda uzimanja lijeka i najmanje 24 sata nakon što ste ga prestali uzimati.

Primjer kada alkohol mijenja količinu lijeka ili povezanih supstanci u tijelu je acitretin. On se koristi za liječenje bolesti kože kao što su teški oblici psorijaze, ali i za prevenciju raka kože u ljudi koji su imali transplantaciju organa. Ako uzimate acitretin, on se u organizmu razgradi u drugu supstancu – etretinat – prije nego se očisti iz organizma. Alkohol povećava razinu etretinata u organizmu.

To je vrlo važno zato jer etretinat može uzrokovati urođene mane. Da bi to spriječile, žene koje mogu roditi trebale bi izbjegavati alkohol dok uzimaju te lijekove i najmanje dva mjeseca nakon što ih prestanu uzimati.

Mitovi o alkoholu i lijekovima

Alkohol i kontracepcijske pilule

Jedan od najčešćih mitova o kombinaciji lijekova i alkohola je da ne smijete piti ako uzimate kontracepcijske pilule. Općenito je sigurno koristiti alkohol dok pijete kontracepcijske pilule, jer on ne utječe direktno na funkciju pilule.

Ipak, pilule su najefikasnije ako se uzimaju svaki dan u isto vrijeme. Ako konzumirate mnogo alkohola, veće su šanse da ćete zaboraviti sljedeći dan popiti pilulu na vrijeme. Također, neki ljudi od alkohola povraćaju, a ako povratite unutar tri sata od uzimanja pilule, ona neće biti djelotvorna, što povećava rizik od trudnoće.

Kontracepcijske pilule također mogu utjecati na vašu reakciju na alkohol, budući da hormoni koje one sadrže mogu promijeniti način na koji vaše tijelo razgrađuje alkohol, što znači da se možete napiti mnogo brže i ostati pijani dulje nego inače.

Alkohol i antibiotici

Postoji i vrlo raširen mit o konzumiranju alkohola dok uzimate antobiotike. To se odnosi samo ne metrodinazol i linezolid. U drugim slučajevima je generalno sigurno konzumirati alkohol dok pijete antibiotike, jer on neće utjecati na njihovu funkciju.

Ipak, ako je moguće, najbolje je izbjegavati alkohol dok uzimate antibiotike, jer i alkohol i antibiotici imaju slične nuspojave kao što su mučnina, vrtoglavica i pospanost. Ako ih uzimate istovremeno, rastu šanse da ćete iskusiti te nuspojave. Alkohol također može umanjiti vašu razinu energije i produljiti vrijeme potrebno za oporavak.

Gdje potražiti savjet?

Ako planirate konzumirati alkohol tijekom božićnih blagdana, a brine vas kako će on reagirati u kombinaciji s lijekovima koje uzimate, nemojte tek tako prestati uzimati lijekove. Vaš ljekarnik može vam dati savjet o tome koliko je sigurno konzumirati alkohol u kombinaciji s lijekovima koje uzimate i ponuditi vam sigurne alternative.

